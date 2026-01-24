Trump bağımlılığı... Netanyahu’yu Barış Kurulu’na mecbur etti

Haberin Devamı

İsrail merkezli The Times of Israel’in haberine göre Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a duyduğu “bağlılık”, ona Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etmekten başka seçenek bırakmadı. İsrailli bir yetkili, Kurul bünyesinde yer alan ‘Gazze Yürütme Kurulu’nda Türkiye ve Katar’ın varlığına itiraz olmasına rağmen, Tel Aviv’in Ortadoğu’da yürüttüğü politikaların önemli bir kısmının ABD’nin desteğine bağlı olması nedeniyle Yürütme Kurulu’nun yapısını değiştirmeye “uygun konumda olmadığını” aktardı. Netanyahu, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump ile son bir yılda tam altı kez bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Öte yandan İsrail, 2016 yılında imzalanan, 2019’da yürürlüğe giren ve 2028’e kadar devam edecek bir anlaşma kapsamında, Washington’dan silah satın almak için yılda yaklaşık 3.8 milyar dolar mali yardım alıyor. Bu oran, İsrail’in savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.