×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump bağımlılığı... Netanyahu’yu Barış Kurulu’na mecbur etti

Güncelleme Tarihi:

#Binyamin Netanyahu#İsrail#ABD
Trump bağımlılığı... Netanyahu’yu Barış Kurulu’na mecbur etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 24, 2026 07:00

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail’in ABD’den aldığı askeri yardıma olan bağımlılığını on yıl içinde tamamen sona erdirme planları yaparken aynı zamanda Washington’a bel bağlaması, kurduğu “bağımsızlık” hayallerinin ters tepmesine neden oluyor.

Haberin Devamı

İsrail merkezli The Times of Israel’in haberine göre Netanyahu’nun ABD Başkanı Donald Trump’a duyduğu “bağlılık”, ona Barış Kurulu’na katılma davetini kabul etmekten başka seçenek bırakmadı. İsrailli bir yetkili, Kurul bünyesinde yer alan ‘Gazze Yürütme Kurulu’nda Türkiye ve Katar’ın varlığına itiraz olmasına rağmen, Tel Aviv’in Ortadoğu’da yürüttüğü politikaların önemli bir kısmının ABD’nin desteğine bağlı olması nedeniyle Yürütme Kurulu’nun yapısını değiştirmeye “uygun konumda olmadığını” aktardı. Netanyahu, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturan Trump ile son bir yılda tam altı kez bire bir görüşmeler gerçekleştirdi. Öte yandan İsrail, 2016 yılında imzalanan, 2019’da yürürlüğe giren ve 2028’e kadar devam edecek bir anlaşma kapsamında, Washington’dan silah satın almak için yılda yaklaşık 3.8 milyar dolar mali yardım alıyor. Bu oran, İsrail’in savunma bütçesinin yaklaşık yüzde 15’ini oluşturuyor.

Gözden KaçmasınFilistinden dikkat çeken Türkiye mesajı: Güvenlik köprüsü olduFilistin'den dikkat çeken Türkiye mesajı: Güvenlik köprüsü olduHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Binyamin Netanyahu#İsrail#ABD

BAKMADAN GEÇME!