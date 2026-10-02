Trump, Avrupa ile dizel yakıt anlaşmasını duyurdu: Stoklar piyasa sürülecek

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ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul ettiğini belirterek, “Süreç derhal başlayacak” ifadesini kullandı.

Trump, “Avrupa stoklarındaki büyük miktarda dizel yakıtı piyasaya sürmeyi kabul etti” dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, anlaşmayı doğrulayarak G7 ülkelerinin piyasaya 100 milyon varil dizel ve petrol süreceğini söyledi.

ALMANYA'DA PİYASA TEDİRGİNLİĞİ ENDİŞESİ

Almanya'da Hükümet Sözcü Yardımcısı Sebastian Hille, küresel yakıt fiyatlarındaki artışı dizginlemek amacıyla stratejik dizel rezervlerinin kullanıma açılması yönündeki tekliflere temkinli yaklaştıklarını ifade etmişti.

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Hükümet Sözcü Yardımcısı Hille, Berlin'de yaptığı açıklamada, akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin temel nedeninin Orta Doğu'daki gelişmeler ve buna bağlı arz kısıntıları olduğunu dile getirmişti.

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Piyasaların dengelenmesi için ortak hareket edilmesinin önemine dikkati çeken Hille, "Şu aşamada en kritik husus, piyasaları daha fazla tedirgin edecek adımlardan kaçınmaktır." açıklamasını yapmıştı.

TRUMP'IN İHRACAT KISITLAMASI TEHDİDİ

Avrupa'da şubat sonundan bu yana doğal gaz fiyatları yüzde 140 oranında artarken, dizel fiyatları da iki katına çıktı. Enerji ürünlerindeki fiyat artışları vatandaşları ve sanayiyi olumsuz etkiliyor.

ABD Başkanı Trump, bu hafta dizel ihracatına kısıtlama getirme seçeneğinin halen gündemde olduğunu bildirmişti.

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ABD yönetiminin, yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla AB ülkelerinden stratejik rezervlerindeki dizelin üçte birini piyasaya sürmelerini istediği basına yansımıştı.

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AB'DEN TRUMP'A DİZEL İTİRAZI

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, dizel ihracatına yönelik olası bir yasağın kimseye fayda sağlamayacağını belirterek, böyle bir adımın ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duydukları güveni zedeleyeceğini söylemişti. Itkonen, AB'nin Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) çerçevesinde ortak hareket etmeye hazır olduğunu belirterek, stokların olası serbest bırakılmasını organize etmenin IEA'nın görevi olduğunu vurgulamıştı.

AB Komisyonu ile üye ülkeler arasında bu sabah Enerji Birliği Görev Gücü koordinasyon toplantısı yapıldığını dile getiren Itkonen, bundan sonraki adımları bekleyeceklerini duyurmuştu. Itkonen, konunun daha ayrıntılı ele alınması amacıyla öğleden sonra liderler arasında telefon görüşmesi yapılabileceğini belirtmişti.

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Enerji Birliği Görev Gücünün ihtiyaç halinde hızlı siyasi koordinasyon sağlayan gayriresmi bir grup olduğunu bildiren Itkonen, bu yapının petrol veya doğal gaz stoklarını koordine etmediğine işaret etmişti. Itkonen, stoklara ilişkin koordinasyonun farklı doğal gaz ve petrol koordinasyon gruplarında yürütüldüğünü, üye ülkelerin petrol rezervlerini Petrol Koordinasyon Grubunda ele aldığını açıklamıştı.