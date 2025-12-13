×
Trump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğu'daki gerilim tırmandı! F-16'lar vurdu... Sınırlar kapandı

Güncelleme Tarihi:

#Tayland#Kamboçya#ABD
Trump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğudaki gerilim tırmandı F-16lar vurdu... Sınırlar kapandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2025 17:03

Trump’ın “ateşkes sağlandı” açıklamasına rağmen Tayland–Kamboçya hattında gerilim tırmandı, Kamboçya tüm kara sınır kapılarını kapattı. Tayland, güvenlik sağlanana kadar askeri eylemlerin süreceğini duyurdu ve F-16’larla Kamboçya’daki hedeflere saldırı düzenledi. Taraflar birbirini sivil yerleşimleri vurmakla suçlarken, sınır hattında karşılıklı saldırılar devam etti. Çatışmalarda can kaybı 29’a yükselirken, 700 binden fazla kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Tayland ve Kamboçya arasında bir süredir devam eden çatışmalar konusunda iki ülke lideriyle yaptığı görüşmeler sonucu, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Kamboçya, Tayland ile devam eden ve can kayıplarına yol açan askeri çatışmalar nedeniyle sınır hattında önemli bir adım attı. Kamboçya hükümeti, iki ülke arasındaki tüm kara sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı aldı.

Kamboçya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, kararın derhal yürürlüğe girdiği bildirildi. Açıklamada, “Kamboçya Kraliyet Hükümeti, yeni bir duyuruya kadar Kamboçya–Tayland sınırındaki tüm giriş ve çıkışları tamamen askıya almaya karar vermiştir” ifadeleri kullanıldı.

Trump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğudaki gerilim tırmandı F-16lar vurdu... Sınırlar kapandı

Söz konusu kararın, sınır hattında süren çatışmalar ve güvenlik riskleri nedeniyle alındığı belirtilirken, geçişlerin ne zaman yeniden açılacağına ilişkin bir takvim paylaşılmadı. İki ülke arasındaki gerilimin ise sürmekte olduğu vurgulandı.

TAYLAND'DAN "ASKERİ EYLEMLERE DEVAM" MESAJI

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump ile yaptıkları görüşmenin ardından sosyal medya platformu Facebook'tan konuya ilişkin paylaşım yaptı.

Anutin, "Bu kesinlikle bir yol kazası değil. Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir. Bunu netleştirmek isterim. Bu sabahki eylemlerimiz de zaten olayı açıkladı." ifadelerini kullandı.

Trump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğudaki gerilim tırmandı F-16lar vurdu... Sınırlar kapandı

Peş peşe yapılan açıklamardan saatler sonra Tayland ordusuna ait F-16 savaş uçakları sabah saatlerinde Kamboçya'nın Pursat eyaletine bağlı Thma Da bölgesinde askeri üs olarak kullanıldığı iddia edilen otel ve bir otoyol köprüsü dahil olmak üzere çeşitli hedeflere saldırı gerçekleştirdi.

Kamboçya Enformasyon Bakanı Neth Pheaktra yaptığı açıklamada, Tayland'ı "sivil altyapıya yönelik askeri eylemleri derhal durdurmaya" çağırdığını ifade etti. Pheaktra, "Tayland güçleri saldırılarını Kamboçyalı sivilleri ve yerleşim yerlerini hedef alacak şekilde genişletti, sivil altyapıyı tahrip ediyor" dedi.

Trump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğudaki gerilim tırmandı F-16lar vurdu... Sınırlar kapandı

Tayland Kraliyet Ordusu (RTA) tarafından yapılan açıklamada, Kamboçya'nın Tayland'ın Sisaket eyaletindeki sivil bölgeleri BM-21 roketleriyle hedef aldığı bildirildi. Saldırının, bölge halkının hava saldırısı uyarılarını duyduktan hemen sonra sığınaklara koştuğu sırada gerçekleştirildiği belirtildi. Kamboçya ordusunun eylemlerinin şiddetle kınandığı ifade edilen açıklamada, olayın Kamboçya'nın askeri operasyonlarla ilgisi olmayan sivil bölgeleri hedef almak için silah kullandığının açık bir kanıtı olduğu vurgulandı.

CAN KAYBI 29'A YÜKSELDİ, 700 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Tayland makamları, çatışmalarda şu ana kadar en az 15 asker ve 3 sivilin hayatını kaybettiğini, 190 kişinin ise yaralandığını duyurdu. Kamboçya yönetimi ise 11 sivilin hayatını kaybettiğini ve 76 kişinin yaralandığını açıkladı. Kamboçyalı yetkililer, askeri personel kayıplarına ilişkin henüz resmi bir veri paylaşmadı.

Trump ateşkesin kabul edildiğini duyurmuştu: Uzak Doğudaki gerilim tırmandı F-16lar vurdu... Sınırlar kapandı

Çatışmaların patlak verdiği pazartesi gününden bu yana iki ülkenin sınır eyaletlerinde yaşayan 700 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiği kaydedildi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASI

Donald Trump, dün Truth Social üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile "uzun süredir devam eden savaşlarının yeniden alevlenmesiyle" ilgili çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirmişti.

ABD Başkanı, "Bu akşamdan itibaren ateşkes ilan etmeyi, Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in de yardımıyla, şahsım ve kendileriyle yapılan orijinal barış anlaşmasına geri dönmeyi kabul ettiler." ifadelerine yer vermişti.

#Tayland#Kamboçya#ABD

