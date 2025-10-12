×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERDünya Haberleri

Trump ateşkes için Ortadoğu’ya gidiyor

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Ateşkes#Ortadoğu
Trump ateşkes için Ortadoğu’ya gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 12, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi’nde ateşkes sürecine ilişkin yaptığı açıklamada “Ateşkesin devam edeceğini düşünüyorum çünkü herkes savaştan yoruldu” diye konuştu.

Haberin Devamı

Yarın erken saatlerde İsrail Parlamentosu Knesset’te konuşma yapacağını daha sonra ise Mısır’a hareket edeceğini kaydeden Trump, Kahire’deki imza törenine birçok ülke liderinin katılacağını söyledi. Axios’un haberine göre zirveye Türkiye’nin yanı sıra Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Suudi Arabistan, Pakistan ve Endonezya’dan temsilcilerin katılması bekleniyor. ABD’li bir yetkiliye göre, Binyamin Netanyahu zirvede yer almayacak.

‘ORTADOĞU BARIŞI İÇİN’

Trump, Gazze’de uygulanmaya başlayan ateşkesin sadece İsrail ve Filistin için değil tüm bölge ülkeleri ve dünya için “iyi bir şey” olduğunu vurgulayarak, “Bu, Gazze’nin ötesinde bir şey. Bu Ortadoğu’da barış demek” ifadelerini kullandı.

ZİRVE ÖNCESİ KAZA

Haberin Devamı

GAZZE’deki savaşı sona erdirmek için süreç hızla devam ederken, Katar müzakere heyeti gece saatlerinde trafik kazası geçirdi. Yarın Şarm El-Şeyh’te yapılacak zirve öncesinde meydana gelen kazada, heyetten üç Katarlının hayatını kaybettiği bildirildi. İngiliz Reuters’a konuşan güvenlik kaynakları, zirvenin yapılacağı yere 50 km uzaklıkta kazanın gerçekleştiğini aktardı.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#Ateşkes#Ortadoğu

BAKMADAN GEÇME!