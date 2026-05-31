Trump atama kararını duyurdu: Barrack'a çifte görev

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 17:43

ABD Başkanı Donald Trump, eski Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını açıkladı. Trump'ın açıklamasına göre Barrack, yeni görevinin yanı sıra Türkiye Büyükelçiliği görevini sürdürmeye devam edecek.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack’ın yeni bir sorumlulukla Suriye ve Irak için Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını açıkladı.

"OLAĞANÜSTÜ ÇALIŞMALARI NEDENİYLE"

Trump yaptığı açıklamada, Tom Barrack’ın yürüttüğü çalışmaların bölgesel diplomasiye katkı sağladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'deki ABD Büyükelçisi Tom Barrack'ın, olağanüstü çalışmaları nedeniyle, Suriye ve Irak hükümetleriyle stratejik iş birliğimizi ilerletirken, onlarla olan ilişkilerimizin de gelişmeye devam etmesi vesilesiyle, Suriye ve Irak Özel Başkanlık Elçisi olarak atanacağını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum! Tom, Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam edecek ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın tam desteğiyle çalışacaktır. Tom Barrack'ın yaptığı çalışmaları ve ülkemize hizmet etme isteğini büyük takdirle karşılıyoruz."

