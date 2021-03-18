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Dünya
Haber Giriş: 18.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump: Aşı olmayı tavsiye ediyorum

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Trump: Aşı olmayı tavsiye ediyorum

Eski ABD Başkanı Donald Trump, seçim yenilgisinin ardından en uzun televizyon röportajını gerçekleştirdi.

Trump, Fox News kanalına verdiği 30 dakikalık mülakatta, salgın ve aşı çalışmalarından 2024’teki başkanlık seçimlerine kadar birçok konuda konuştu. Ocak ayında görevden ayrılmadan aşı olduğu anlaşılan Trump, “Aşı olmayı tavsiye ediyorum. Dürüstçe söylemek gerekirse, bana oy vermiş ancak aşı yaptırmak istemeyen birçok kişiye aşı olmalarını tavsiye ettim” dedi. Görevde olduğu dönemde Trump, COVID-19 salgınına karşı yeterli ölçüde tedbir almamakla eleştiriliyordu.

‘2024’TE MEGHAN DA ADAY OLSUN’

Röportajda sözü, eşi Prens Harry ile İngiltere Kraliyet ailesine karşı yaptığı açıklamalarla yeniden gündem olan Meghan Markle’a getiren Trump, 2024 başkanlık seçimleriyle ilgili “Meghan aday olursa ben de başkanlık yarışında varım” dedi. Meghan Markle’dan çok haz etmediğini söyleyen Trump, Kraliçe 2’nci Elizabeth için “Muhteşem bir insan” ifadesini kullandı.

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