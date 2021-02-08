‘Trump artık daha mutlu’

Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra Florida’ya yerleşen Trump’ın sosyal medyada bulunmaması ve online nefrete maruz kalmaması nedeniyle oldukça mutlu olduğunu ifade etti. Miller, Trump’ın eşi Melania Trump’ın da mevcut durumdan keyif aldığını ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerinin ardından görevi bırakana kadar seçim sonuçlarında hile olduğunu savunmuş, Trump’ın ısrarlı açıklamalarının ardından Trump’ın destekçileri 6 Ocak’ta kanlı Kongre baskınını gerçekleştirmişti. Twitter ve Facebook’un aralarında bulunduğu çok sayıda sosyal medya platformu, olayların ardından Trump’ın sosyal medya hesaplarını kapatma kararı almıştı. ABD Senatosu’nda Trump’a yönelik azil davasının ise bu hafta başlaması bekleniyor. Miller, geçen hafta Trump’ın Senato’da ifade vermeyeceğini, Trump’ın suçlu bulunacağı bir senaryonun olmadığını, eski başkanın azil davasından beraat edeceğini kesin bir dille ifade etmişti.

‘NİHAİ KARAR DEĞİL’

ABD Başkanı Joe Biden’ın eski başkan Trump’a ‘düzensiz davranışları’ nedeniyle istihbarat brifingleri verilmemesi gerektiği açıklamasının ardından Beyaz Saray’dan konuya ilişkin yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın açıklamasının ‘nihai bir karar’ anlamına gelmediğini, Biden’ın sadece bu konudaki endişesini dile getirdiğini duyurdu. Amerikan Washington Post gazetesi ise, Trump’a brifing verilip verilmeyeceği kararının istihbarat yetkilileri tarafından alınacağını yazdı. CBS’e konuşan Biden, “Onun istihbarat raporlarına erişime ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum. Bunun ne faydası olacak?” ifadesini kullanmış, hassas bilgileri sır olarak tutma konusunda Trump’a güvenilemeyeceğini öne sürmüştü. New York Times’a göre, Trump’a bu erişimin verilmemesi ABD tarihinde ilk olacak. Trump, 3 Kasım 2020’de başkanlık seçimlerini kazanan Biden’ı haftalarca güvenlik ve istihbarat brifinglerine dahil etmeyerek başkanlık devir sürecindeki geleneği bozmakla eleştirilmişti.