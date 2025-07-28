Trump aradı, Malezya’da buluşacaklar… Tayland ve Kamboçya ateşkese ‘evet’ dedi

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Kamboçya ve Tayland, ABD Başkanı Donald Trump’ın tarafların ateşkes için görüşmeyi kabul ettiklerini duyurmasına rağmen, dün sınır hattında karşılıklı saldırılarını sürdürdü. Öte yandan ateşkes için olumlu sinyaller veren taraflar çatışmaları sona erdirmek için bugün Malezya’da bir araya gelecek.

TRUMP ARACI OLDU

ABD Başkanı Trump cumartesi günü Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, her iki ülke lideriyle de görüştüğünü ve tarafların çatışmaları sona erdirerek ateşkes görüşmelerine başlamaya istekli olduklarını bildirdi. Kamboçya Başbakanı Hun Manet de dün yaptığı açıklamada, ülkesinin “derhal ve koşulsuz ateşkes” ilan etmeyi kabul ettiğini söyledi. Tayland Dışişleri Bakanlığı ise Trump’a arabuluculuk çabalarından ötürü teşekkür ederek, ateşkesi prensipte kabul ettikleri ancak Kamboçya tarafından “samimi niyet” bekledikleri kaydedildi. Ancak bu açıklamalardan çok kısa süre sonra taraflar karşılıklı saldırı suçlamalarıyla çatışmaya devam dedi.

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KARŞILIKLI SUÇLAMALAR

Hun Manet’in açıklamasından saatler sonra, Kamboçya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Maly Socheata, Tayland’ın saldırgan eylemlerini sürdürdüğünü ifade etti. Maly Socheata, çatışmalar nedeniyle 80 binden fazla kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini belirtti. Tayland Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kamboçya’nın Surin eyaletinde sivilleri hedef aldığı öne sürüldü. Tayland ordusu Kamboçya güçlerinin pazar sabahı erken saatlerde Surin eyaletine, sivillerin evleri de dahil olmak üzere ağır topçu ateşi açtığını savundu. Tayland güçlerinin, Kamboçya topçularını ve roketatarlarını vurmak için uzun menzilli topçu ateşiyle karşılık verdiği bildirildi. Kamboçya Savunma Bakanlığı ise, Tayland güçlerini Kamboçya topraklarına yönelik bombardımanla şiddeti tırmandırmakla ve ardından tanklar ve kara birliklerinin de katıldığı “büyük çaplı bir saldırı” düzenlemekle suçladı.

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MALEZYA’DA BULUŞUYORLAR

Öte yandan dün Malezya Başbakan Vekili Phumtham Wechayachai ve Kamboçya Başbakanı Hun Manet’nin bugün Malezya’da bir araya gelecekleri bildirildi. İki ülke arasındaki barış görüşmelerinin Malezya Başbakanı Enver İbrahim’in himayesinde gerçekleşeceği aktarıldı. Sınır hattındaki çatışmalarda en az 34 kişi hayatını kaybetti, 200 binden fazla insan ise yerinden edildi. Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.