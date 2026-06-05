Trump ‘anlaşma yakın’ dese de Ortadoğu’da çifte kördüğüm

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ABD ile İran arasında 8 Nisan’da varılan ateşkesin ardından başlayan müzakereler bir türlü sonuçlandırılamasa da ABD Başkanı Donald Trump pozitif mesajlarını sürdürdü. Görüşmelerin iyi gittiğini belirten Trump, anlaşma için hafta sonunu işaret etti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ise görüşmelerde somut bir ilerleme kaydedilmediğini söyledi. Diğer yandan Trump’ın İran’a yönelik askeri hamlelerini sembolik olarak sınırlamayı amaçlayan yasa tasarısı ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilirken, sözkonusu gelişmenin savaşa dönülüp dönülmeyeceğine dair önemli bir sinyal olduğu belirtildi.

HAFTA SONUNA İŞARET ETTİ

ABD Başkanı, önceki gün Oval Ofis’te basın mensuplarına yaptığı açıklamada İran’la müzakerelerin devam ettiğine işaret ederek, “Müzakerelerin çok çok iyi gittiğini ilettiler. Eğer anlaşma olursa, olmayabilir de, ama olursa mesela bu hafta sonu olabilir” diye konuştu. İran’ın anlaşmayı imzalaması durumunda nükleer silah geliştirmeyeceği ve edinmeyeceği konusunu kabul etmiş olacağını vurgulayan Trump, bunu Tahran’ın kabul etmeye çok yakın olduğunu söyledi: “Teorik olarak bir anlaşmayı imzalamaya çok yakın sayılırlar. Aslında onlarla çok iyi anlaşıyoruz.”

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KIRMIZI ÇİZGİSİ ASKERLER

Wall Street Journal’ın iddiasına göre Trump, yalnızca Tahran’ın Amerikan askerlerini hedef alması durumunda ateşkese son vermeyi değerlendiriyor. Haberde Trump’ın kapsamlı bir bölgesel savaştan kaçınmak adına küçük çaplı gerilimlere göz yumduğu, ancak kurmaylarıyla “kırmızı çizgilerini” netleştirdiği iddia edildi. ABD Temsilciler Meclisi, savaşın ve Hürmüz ablukasının derhal sonlandırılmasını talep eden bir karar tasarısını dört Cumhuriyetçi vekilin Demokratlara katılmasıyla kabul etti. Sosyal medyadan kararın “anlamsız” olduğunu savunan Trump ise, “Böylesine vatanseverlikten uzak bir şeyi kim yapar” ifadesini kullanarak kararı eleştirdi.

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İSRAİL ATEŞKESİ OYUNCAĞA ÇEVİRDİ

Trump’ın İran ile anlaşma konusunda umutlu olduğu açıklamalarına rağmen İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarını kesmemesi süreci etkilemeyi sürdürüyor. Tahran yönetiminin nihai bir anlaşma için koştuğu şartlardan olan Lübnan’a yönelik saldırıların durdurulması, ABD arabuluculuğunda bir araya gelen İsrail ve Lübnan yetkililerinin görüşmesinde önceki gün karara bağlanmıştı. Hizbullah’ın saldırılarını durdurması ve Litani Nehri’nin güneyindeki tüm unsurlarını kuzeye çekmesi şartıyla geniş kapsamlı bir ateşkese varıldığı bildirilse de Tel Aviv yönetimi saldırıları sürdürüyor. Dün İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail’in Güney Lübnan’daki kara operasyonlarını sürdüreceğini söylerken evlerinden ayrılmak zorunda kalan Lübnanlıların geri dönemeyeceğini aktardı.