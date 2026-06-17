Trump: Anlaşma istediğimiz gibi oldu

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ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 Liderler Zirvesi'nde yaptığı açıklamalarda İran ile varılan mutabakat, İsrail ile ilişkiler ve Orta Doğu'daki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ANLAŞMA İSTEDİĞİMİZ GİBİ OLDU"

Trump, anlaşmanın detaylarının müttefiklerle görüşüldüğünü belirterek, "Anlaşma istediğimiz gibi oldu. Görüştüğümüz liderler bu anlaşmaya bayıldık dediler. İran ile anlaşmasaydık onları 2 yıl daha bombalayabilirdik. 60 gün içinde nükleerde anlaşamazsak onları bombalarız. Kimse benden daha çetin olmaz" dedi.

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"NETANYAHU İLE LÜBNAN’DA ANLAŞAMIYORUZ"

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile ilişkilerine de değinen Trump, "Netanyahu ile Lübnan’da anlaşamıyoruz, ona Lübnan’da daha yumuşak dokunuşlar yap diyorum. Netanyahu ile harika bir ortaklığımız var" ifadelerini kullandı.

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OBAMA DÖNEMİNDE İRAN İLE İMZALANAN NÜKLEER ANLAŞMAYI ELEŞTİRDİ

Obama döneminde İran ile imzalanan nükleer anlaşmayı eleştiren Trump, göreve geldiğinde bu anlaşmayı sonlandırdığını belirterek, "Feshetmeseydim Orta Doğu ve buradaki insanlar burada bulunamazdı. Orta Doğu’nun tamamını ortadan kaldıracaklardı, nükleer silahları olsaydı ellerine geçtikleri an kullanırlardı. Bu yüzden Obama’nın anlaşmasını sona erdirdim. Para da verdiler, biz para da vermiyoruz. Ben bombardımana geri dönmek istemiyorum, dilerim zorunda kalmayız" diye konuştu.

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Nükleer silaha izin vermeyeceğiz, bu konuda anlaştılar. Mutabakatta da göreceksiniz. İkinci konu da malzemelerin zenginleştirilmesi. Granit dağların altında bu zenginleştirmeyi yapıyorlardı. B2 uçakları küçük menfezlerin arasından bu tesisi vurdu. Dağ resmen içine çöktü" dedi.

"DÜNYANIN EN GÜÇLÜ ORDUSUNA SAHİBİZ"

ABD’nin askeri kapasitesine vurgu yapan Trump, "Biz dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz, uzay gücümüz de var. O alanın her alanını uzay gücümüz gözlemliyor. Bu yüzden ablukamız tarihe bir başarı olarak geçecek. Tıpkı çelik bir duvar örmüş gibiydik. Yüksek düzeyli nükleer silaha sahip olabilirlerdi" ifadelerini kullandı.

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"NÜKLEER SİLAH GELİŞTİRME VE SATIN ALMA OLMAYACAK"

İran ile varılan anlaşmanın pazar günü gerçekleştiğini belirten Trump, "Yarın ya da sonraki gün imzalanacak. Anlaşmalar beklenmedik olaylara gebedir. Her zaman imzalanmayabiliyor. Bu yüzden biz de imzalayacağız büyük ihtimalle, imzalamak istiyoruz, uygun bir şekilde davranıyorlar. Geçen hafta 2 kez çok büyük vuruldular. Nükleer silah almayacaklarını ya da üretmeyeceklerini taahhüt ettiler" dedi.



Trump, anlaşmaya ilişkin taleplerini de anlatarak, "Nükleer silahı baştan geliştirmeyeceklerini söyleyeceklerdi ama ben beğenmedim. Ya alırlarsa, birileri satarsa kendileri saldırıya uğrayabilirler. Bunu da anlaşmaya yazdırmak istedim. Geliştirme ve satın alma olmayacak. Bir kopyasını İsrail’e gönderdik" diye konuştu.

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"İSRAİL HİZBULLAH KONUSUNDA DAHA İYİ BİR İŞ ÇIKARABİLİRDİ"

İsrail’e ilişkin değerlendirmelerini sürdüren Trump, "İyi bir ortak oldular. Daha da iyi olabilirlerdi. Kendilerini korumayın demiyorum ama binaları yıkmaya gerek yoktu. Ortak olarak çok seviyorum, Hizbullah konusunda daha iyi bir iş çıkarabilirdiler ama çıkarmıyorlar" ifadelerini kullandı.

"İRAN, ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MALZEMELERİ BİZİMLE BİRLİKTE DAĞIN ALTINDAN ÇIKARACAK"

İran ile birlikte zenginleştirilmiş malzemelerin çıkarılması ve imha edilmesi konusunda çalışılacağını belirten Trump, "Bizimle yakın bir şekilde çalışacaklar. İran, zenginleştirilmiş malzemeleri bizimle birlikte dağın altından çıkaracaklar, makul miktarda hızla harekete geçsek yeterli. Tüm zenginleştirilmiş maddelerin imhası sağlanacak" dedi.

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"İRAN'A PARA VERMEYECEĞİZ"

İran’a nakdi yardım yapılmayacağını vurgulayan Trump, "Onlara para vermeyeceğiz. Başkaları yatırımda bulunabilirler, biz hiçbir ülkeye yatırım yapmayın demem. Bunu çetin buluyorum, yatırıma ihtiyaçları var, 2 trilyon dolarlık hasara yol açtık, birilerinin yardımda bulunması gerekir, belki komşuları yardımda bulunur" ifadelerini kullandı.

"ŞU AN ANLAŞTIĞIMIZ GRUP DAHA KOLAY"

Trump, açıklamalarının devamında, "Bunu rejim değişikliği için yapmadım ama rejim değişikliğine yol açmış olabilir. İlk ekip, ikinci ekip öldü. Şu an anlaştığımız grup daha kolay ve normaldiler" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI’NDA TRAFİK ARTTI"

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere de değinen Trump, "Hürmüz Boğazı’nda trafik arttı, bu önümüzdeki günlerde artacak. Oldukça değişken ve akıllı bir aktör İran. İlkeller ama zeki bir ilkellikleri var" ifadelerini kullandı.

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"FÜZELER SORUN DEĞİL"

Trump, füze meselesinin öncelikli konu olmadığını belirterek, "Füzeler sorun değil, Körfez ülkeleri füzeleri tartışabilir, terörü konuşacağız" dedi.

KATAR, PAKİSTAN VE İSRAİL'E TEŞEKKÜR ETTİ

Katar ve Pakistan'a da teşekkür eden Trump, "Katar ve Pakistan’daki ortaklarımıza teşekkür ediyorum. İyi iş çıkardılar. İsrail’e teşekkür ediyorum. İran’ın silahlarını patlatmasaydık, durdurmazdık" ifadelerini kullandı.

İran'a karşı izlediği politikaya vurgu yapan Trump, "Tarihteki hiçbir başkan, İran’a benim kadar çetin olmadı" dedi.

"ANLAŞMAYA UYMAZLARSA BOMBALAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Anlaşmanın uygulanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Anlaşmaya uymazlarsa, bazı konularda da yazı olmadan anlaştık, bunların yerine getirilmediğini görürsek onları bombalamaya devam edeceğiz sözlerini tutana kadar. Buna Trump anlaşmalı diyelim. Nükleer silah, Trump duvarını geçemeyecek" ifadelerini kullandı.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ MADDE HÜRMÜZ BOĞAZI"

Trump, kendisi için en önemli başlığın Hürmüz Boğazı'nın açık kalması olduğunu belirterek, "Benim için en önemli madde Hürmüz Boğazı'nın açılması. Ama şu madde çok önemli, hiçbir zaman nükleer silaha sahip olamayacaklarıdır" dedi.

İran'ın iş birliği yapması halinde önemli fırsatlar elde edebileceğini söyleyen Trump, "İşbirlikçi olurlarsa çok büyük fırsatlarla karşılaşacaklar" diye konuştu.

ABD'nin askeri operasyonlarına da değinen Trump, "B2 uçakları ile köprülerini yıkabilirdik, bazılarını yıktık. İran bu uçakları bekliyorlardı ama hiçbir zaman göremediler bu uçaklar. 22 tane B2 bombardıman uçağı siparişi verdik" ifadelerini kullandı.

Orta Doğu'da daha geniş kapsamlı bir barış süreci beklediğini ifade eden Trump, "Umuyorum ki bu barış anlaşması çok yakında Orta Doğu’da çok daha büyük bir anlaşmaya yol açacaktır" diye konuştu.

HAMAS'A İLİŞKİN AÇIKLAMA

Hamas'a ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, "Hamas’a bakın, sessizler, onları da silahsızlandırmaya çalışıyorlar. Doğduklarında ellerinde makinalı tüfekler vardı, onları silahsızlandırmak çok da kolay değil ama uslular" ifadelerini kullandı.

"BİR SAVAŞI SONA ERDİRECEĞİZ"

Bölgede yeni bir İran saldırısı beklemediğini söyleyen Trump, "Bir İran saldırısı olmayacak, bir savaşı sona erdireceğiz. Lübnan’daki savaşı sona erdireceğiz, barış üzerine çalışacağız" dedi.

İran'ın bölgedeki konumuna dikkat çeken Trump, "Asıl konu İran’dı, gücün ve paranın olduğu yer orasıydı. İran ile Hizbullah ilişkisi önemli" değerlendirmesinde bulundu.

"İSRAİL, SURİYE DE İYİ İŞ ÇIKARABİLİR"

Trump, bölgedeki aktörlere ilişkin açıklamalarında, "İsrail, iyi bir iş çıkarabilir. Suriye de çıkarabilir" ifadelerini kullandı.

Suriye'deki gelişmelere de değinen Trump, "Suriye’nin Başkanı 1,5 yılda ülkesini toparladı" dedi.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Trump, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Pazar günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten Trump, "Pazar günü Başkan Putin ile telefon görüşmemde umudumun sürdüğünü söyledim. İyi bir konuşma gerçekleştirdik" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de görüştüğünü ifade eden Trump, "Başkan Zelenski ile çok çok daha iyi bir konuşma gerçekleştirdik. İyi bir şey yapmak istiyorlar ama nasıl bir şey yapacaklarını bilmiyorlar" ifadelerini kullandı.