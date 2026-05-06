Trump anketlerde çakılınca... Beyaz Saray’da şimdiden yeni Kongre hazırlığı

Haberin Devamı

Amerikan CNN’in farklı şirketler tarafından yapılan anketlerin ortalamasını alarak yaptığı analize göre Trump’ın onay oranı yüzde 48’den yüzde 35’e geriledi. 6 Ocak sanıklarına yönelik aflar, geçen yıl Elon Musk’ın öncülük ettiği kamu kesintileri, küresel ticaret gerilimi yaratan gümrük tarifeleri, ülke içinde büyük tartışmalara neden olan sert göç politikası uygulamaları ve özellikle yüzde 61 oranında “hata” olarak görülen İran savaşı temel belirleyici faktörler. Trump’a yönelik olumsuz algının kasım ayındaki Kongre ara seçimlerinde Cumhuriyetçiler için ağır bir tabloya yol açabileceği ve Beyaz Saray’ı şimdiden olası bir Demokrat Kongre senaryosuna hazırlık yapmaya ittiği görülüyor. Washington Post gazetesinin haberine göre Beyaz Saray Başkanlık hukuk ofisi, siyasi atamalara, Kongre denetiminin nasıl işleyeceği, yazılı iletişimde dikkat edilmesi gereken hususlar ve soruşturmalara nasıl yanıt verileceğine dair kapalı brifingler vermeye başladı. Yönetim kadrolarının özellikle Demokratların çoğunluğu ele geçirmesi halinde karşılaşılabilecek yoğun denetim ve soruşturma sürecine hazırlanması istendi.