Trump Ankara'dan dönüş yolunda NATO Zirvesi'ni değerlendirdi: Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık

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36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu Türkiye'den ABD'ye dönüş yolunda Air Force One uçağında gazetecilere değerlendirmelerde bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin İran'a yönelik son askeri operasyonlarını, NATO Ankara Zirvesi'ni ve ABD-Türkiye ilişkilerine dair konuştu.

Trump, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarına ilişkin "Onlar bize her vurduğunda biz 20 katıyla karşılık vereceğimizi söyledim ve dün gece bunu yaptık." ifadesini kullandı.

'İKİ ÇOK İYİ GÜN GEÇİRDİK'

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Donald Trump, NATO Ankara Zirvesi'nin son derece verimli geçtiğini belirterek, Türkiye ile ilişkilerden de övgüyle söz etti.

"İki çok iyi gün geçirdik." diyen Trump, "Türkiye ile çok iyi ticaret anlaşmaları yaptık. Çok iyi bir ortak oldular." ifadelerini kullandı. Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için "Bu arada kendisi harikaydı." dedi.

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İRAN İLE YENİDEN BAŞLAYAN ÇATIŞMALAR

İran'ın da bazı adımlar attığını ancak bunların ABD saldırılarına karşılık niteliğinde olduğunu belirten Trump, "Askeri açıdan zaten kazandık. Ellerinde çok az şey kaldı." dedi.

Trump, "Bir anlaşma yapmayı çok istiyorlar. Kısa süre önce aradılar. Anlaşmayı o kadar çok istiyorlar ki. Sadece buna değer olup olmadıklarını bilmiyorum. Yapılacak bir anlaşmaya sadık kalacaklarından emin değilim. Sorun da bu." açıklamasını yaptı.

İran'ın ticari gemilere yönelik saldırılarının sorulması üzerine ise Trump, "Dürüst olmak gerekirse bu biraz çılgınca. Biraz dengesiz davranıyorlar ama yine de anlaşmayı çok istiyorlar." diye konuştu.

SURİYE VE UKRAYNA LİDERLERİYLE GÖRÜŞMELER

ABD Başkanı, zirve kapsamında görüştüğü Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara hakkında da olumlu ifadeler kullandı.

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Şara'nın ülkesini birleştirme konusunda başarılı olduğunu ifade eden Trump, "Harika bir iş çıkardı. Suriye'yi birleştirdi." dedi.

Trump ayrıca Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile de "çok iyi bir görüşme" gerçekleştirdiğini belirtti.

'NATO UZUN YOL KATETTİ'

Zirvede Avrupa müttefiklerinin savunma harcamaları konusunda önemli adımlar attığını ifade eden Trump, "Bugün büyük bir birlik ve beraberlik vardı. NATO gerçekten uzun bir yol katetti." yorumunu yaptı.

ABD'nin yıllardır ittifak içinde adil olmayan bir mali yük üstlendiğini savunan Trump, Avrupa ülkelerinin daha fazla savunma harcaması yapma yönünde taviz verdiğini kaydetti.

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Trump, "Bugünkü toplantı birçok meseleyi çözdü. İnsanlar ABD'ye uzun zamandır adil davranılmadığını anladı." dedi.

ABD Başkanı ayrıca İran konusunun "bir savaş değil, İran'ın nükleer silahlardan arındırılması meselesi" olduğunu iddia ederek, "Bence herkes bundan memnun olmalı." diye konuştu.