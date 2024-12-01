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Trump, aklındaki FBI direktörünü açıkladı

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#Trump#Kash Patel#Fbı
Trump, aklındaki FBI direktörünü açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 11:19

ABD'deki 60. başkanlık yarışını kazanan Donald Trump, kabinesini şekillendirmeye devam ediyor. Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne Kash Patel'i getireceğini açıkladı.

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörlüğüne eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel'i getireceğini söyledi.

Trump, kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamada, "Kash Patel'in FBI'ın bir sonraki direktörü olarak görev yapacağını açıklamaktan gurur duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Kash, çok zeki bir avukat ve araştırmacı." değerlendirmesinde bulunan Trump, kariyerini yolsuzlukları ortaya çıkarmaya, adaleti savunmaya ve Amerikalıları korumaya adadığını söyledi.

Patel, ilk başkanlığı döneminde Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü olarak görev aldığı Trump'a sadık olarak biliniyor.

Patel'in aday gösterilmesiyle Trump, FBI'daki görev süresi 2027'de dolacak Direktör Christopher Wray'in görevden alınacağının sinyalini verdi.

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Wray, Trump tarafından 2017'de atanarak 10 yıllık görev süresine başlamıştı.

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#Trump#Kash Patel#Fbı

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