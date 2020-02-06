ABD Başkanı Donald Trump hakkında eylül ayından bu yana Kongre’de devam eden azil süreci dün Senato’da yapılan oylama ile son buldu. Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato’daki iki ayrı suçlamaya ilişkin oylamalar sonucunda Trump aklandı.

Trump’ın görevini kötüye kullanıp kullanmadığı yönünde yapılan ilk oylamada Trump 52’ye karşı 48 oyla suçsuz bulundu. Başkan’ın Kongre’nin çalışmasını engelleyip engellemediği yönündeki oylama ise 53’e karşı 47 oyla yine Trump lehine sonuçlandı.

BİR CUMHURİYETÇİ KARŞI OY KULLANDI

Utah Senatörü Mitt Romney, Trump’ın aleyhine oy kullanan tek Cumhuriyetçi oldu. Azil soruşturması Trump’ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy’e siyası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden’ın iş faaliyetlerini soruşturması için baskı yaptığı ve bu ülkeye yönelik Amerikan yardımlarını bu konuda pazarlık unsuru olarak kullandığı gerekçesiyle başlatılmıştı.

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki iki suçlamayı 18 Aralık’ta kabul etmiş, ardından süreç Senato’ya taşınmıştı.

Trump, Senato’da azil yargılamasına tabi olan üçüncü ABD başkanı oldu. Hiçbir ABD Başkanı azil sürecinin sonucu olarak görevden alınmadı. Richard Nixon 1974’te azledilmesine kesin gözüyle bakılırken istifa etmişti. Andrew Johnson 1868’de ve Bill Clinton ise 1998’de Temsilciler Meclisi tarafından azledilmiş ancak Senato’da suçlu bulunmamışlardı.