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Dünya
Haber Giriş: 17.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trump ailesi Miami’ye taşınıyor

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Trump ailesi Miami’ye taşınıyor
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ABD’de 3 Kasım başkanlık seçimlerini kaybeden Donald Trump, Miami’ye yerleşmeye hazırlanıyor.

Trump ailesinin Beyaz Saray’daki özel eşyaları, seçimlerden zaferle çıkan Joe Biden’ın 20 Ocak’taki yemin töreni öncesi hızla kamyonlara yüklenip naklediliyor.

Başkan ve First Lady Melania Trump’ın, Florida eyaletinin Miami kenti yakınlarındaki Palm Beach’te yer alan Mar-a-Lago golf kulübündeki konutlarına yerleşeceği belirtiliyor. Eşi Jared Kushner ile birlikte başkan babasının danışmanlığı görevini yürüten Ivanka Trump’ın, aralık ayında, Miami’den 32 milyon dolara (yaklaşık 240 milyon TL) gayrimenkul aldığı basına yansımıştı. Trump’ın en büyük oğlu Trump Jr. ile sevgilisi Kimberly Guilfoyle’nin de Florida’ya yerleşmeye karar verdiği bildirildi. Trump’ın küçük kızı Tiffany de erkek arkadaşıyla Miami’de ev arıyor.

Trump ailesi Miami’ye taşınıyor

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