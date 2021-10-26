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Trump ailesi Alec Bladwin'den intikam alıyor! 'Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür'

#Alec Baldwin#Donald Trump#Donald Trump Jr
Trump ailesi Alec Bladwinden intikam alıyor Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür

Tüm dünya günlerdir ünlü oyuncu Alec Baldwin'in bir film setinde kazara görüntü yönetmenini vurarak öldürmesini konuşuyor. Kuru sıkı tabancaya konulan gerçek mermi yüzünden yaşanan korkunç olay yüzünden adeta yıkılan Alec Baldwin'e bir darbe de Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’dan geldi.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ın sahip olduğu online mağazada, ünlü aktör Alec Baldwin’in kazayla film setinde görüntü yönetmenini öldürmesinin ardından konuyla ilgili üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazan tişörtler satılmaya başlandı. 

Cumhuriyetçi Parti’den seçilen eski Başkan Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr, Alec Baldwin görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’i film setinde silahla kazayla öldürmesinin ardından olayla ilgili tişörtler satmaya başladı.

Trump ailesi Alec Bladwinden intikam alıyor Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür

Don Jr’ın sahip olduğu online mağazada satılan ve kendi sosyal medya hesabından da tanıttığı tişörtlerin üzerinde “Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür” yazıyor. Ayrıca tişörtler, 27.99 dolardan satılıyor.

Alec Baldwin görüntü yönetmenini öldürmüştü... Korkunç gerçek günler sonra ortaya çıktı

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SOSYAL MEDYA HESABINDAN BALDWIN PAYLAŞIMLARI

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Alec Baldwin, ABD’de 1975 yılından itibaren haftalık yayınlanan ‘Saturday Night Live’ adlı komedi programında Cumhuriyetçi Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın taklidini yaparak Trump ailesinin tepkisini çekmişti.

Trump ailesi Alec Bladwinden intikam alıyor Silahlar insanları öldürmez. Alec Baldwin insanları öldürür

Yaşananlardan sonra, silah karşıtı olduğunu düzenli olarak dile getiren Alec Baldwin’le sosyal medya hesabından sürekli dalga geçen Don Jr bir paylaşımında “Silah karşıtı bir delinin silahla, sizin kapsamlı ateşli silah koleksiyonunuzdan daha fazla insanı öldüren o bakışı” ifadelerini kullandı.   

NE OLMUŞTU?

ABD’nin New Mexico eyaletinin Santa Fe kentinde çekilen western filmi ‘Rust’ın setinde, ünlü aktör Alec Baldwin kurusıkı olduğu iddia edilen silahla kazayla görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’ı (42) öldürmüştü.  

Olay sırasında filmin yönetmeni Joel Souza de yaralanmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıklayan Santa Fe polisi, Alec Baldwin’in ilk ifadesinde silahın kurusıkı olduğunu ve silahta gerçek mermi bulunduğunu bilmediğini belirtmişti.

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