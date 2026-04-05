Trump ağzını bozdu: Kurumuş erik gibi görünüyor

Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 07:00

ABD Başkanı Donald Trump ve ünlü şarkıcı Bruce Springsteen arasında yıllardır süren husumet bir kez daha alevlendi.

Springsteen, 31 Mart’ta turne açılış konuşmasında Trump yönetimini eleştirerek “Sevdiğim Amerika, 50 yıldır hakkında yazdığım, dünya çapında umut ve özgürlük ışığı olan Amerika, şu anda yozlaşmış, beceriksiz, ırkçı, pervasız ve hain bir yönetimin elinde” diye konuştu.

Trump ise Springsteen’e yanıtını önceki gün sosyal medya platformu Truth Social üzerinden verdi. Springsteen’in “iyileşmesi mümkün olmayan bir Trump Delilik Sendromu vakası geçirdiğini” belirten Trump, “(Springsteen) Çok kötü bir estetik cerrahın elinden çok zarar görmüş kurumuş bir erik gibi görünüyor” dedi. Springsteen, mart ayı sonunda “Krallara Hayır” protestolarında sahne almıştı. İkilinin arasındaki husumet ise en az 10 yıldır devam ediyor. Springsteen, 2016 yılında Trump’a “aptal” demiş, Trump ise “ahmak” diyerek yanıt vermişti.

 

