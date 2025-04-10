Trump ağzını bozdu dünyayla dalga geçti: Lütfen efendim diye yalvarıyorlar

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ABD Başkanı Donald Trump, başlattığı gümrük vergileri savaşından sonra birçok ülkenin kendisini arayarak yalvardığını ve “ne isterse yapmaya” hazır olduklarını iddia ederken ağzını bozdu. Salı gecesi Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi yemeğine katılan Trump, bir buçuk saatlik konuşması sırasında geçen hafta başlattığı ticaret savaşlarına ağırlık verirken, birçok ülkenin özel anlaşma yapmak istediğini söyledi.

‘NE İSTERSENİZ YAPARIM’

Beyaz Saray 70’ten fazla ülkenin ABD ile iletişime geçtiğini söylerken Trump argo bir ifade kullanıp şöyle devam etti: “Size bir şey söyleyeyim. Anlaşma yapmak için ölüyorlar. ‘Lütfen, lütfen efendim. Anlaşma yapalım. Ne isterseniz yaparım. Ne isterseniz yaparım efendim’ diyorlar” dedi. Başkan Donald Trump’ın ağzını bozarak yaptığı bu açıklamalar salonda kahkahalara sebep oldu.

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‘GÜNDE 2 MİLYAR DOLAR’

Öte yandan salı günü Beyaz Saray’da “Amerika’nın Enerjisini Serbest Bırakma” isimli etkinlikte emekliye ayrılacak kömürle çalışan elektrik santrallarının yeniden faaliyete geçirilmesi için başkanlık kararnameleri imzalayan Trump, ABD’nin yeni gümrük vergileriyle birlikte günde 2 milyar dolar kazandığını öne sürdü. “Günde yaklaşık 2 milyar dolar gümrük vergisi alıyoruz ve çok iyi gidiyoruz. … Şu anda, Japonya bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor. Güney Kore bir anlaşma yapmak için buraya uçuyor ve diğer ülkeler de buraya uçuyor” diyen Trump, çok fazla ülkenin ABD ile anlaşma yapmak için görüşme talep etmesinden ötürü her bir ülke ile tek tek görüşecek vakti olmayacağını söyledi.

‘SOYMA SIRASI BİZDE’

Gümrük vergisi politikalarının ana sebebi olarak çok uzun yıllardır dünyanın ABD’yi soyup soğana çevirmesi ve kazıklamasını öne süren Trump, “Çin yüzde 104 gümrük vergisi ödüyor, bir düşünün yüzde 104. Şimdi kulağa saçma geliyor ama bizden birçok ürün için yüzde 100, yüzde 125 ücret aldılar. Birçok ülke aldı. Bizi sağdan soldan soyup soğana çevirdiler ama şimdi soyma sırası bizde” dedi. Trump salı günü Truth Social isimli platformdan paylaştığı mesajında Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’den telefon beklediğini de söylemiş ve “O telefon gelecek!” demişti.

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İKLİM KRİZİNİ DE TİYE ALDI

ABD’nin yeniden kömüre yöneleceğinin altını çizen Başkan Trump, yeşil enerjiye geçmek için büyük atılımlar yapan Almanya ile dalga geçti. “Diğer ülkeler güzel temiz kömüre geçtiler ve Çin gibi uzun yıllar kömürde kaldılar. Çin her hafta iki tesis açıyor. Almanya yeşile, çok yeşile döndü. Öyle yeşile döndüler ki neredeyse iflas edeceklerdi. Sonra rüzgâra geçtiler. Rüzgâr çok fazla esmiyordu” dedi. Eski Başkan Joe Biden’ın yeşil politikalarına da yüklenen Trump, küresel ısınmaya da taş attı. Başkan Trump, “Hepimizin çoktan yok olması gerekiyordu, değil mi? Bize dünyada sadece birkaç yıl kaldığını söylediler. Asıl endişelenmeleri gereken şey nükleer ısınma. Çevresel ısınma değil. Önümüzdeki 600 yıl içinde okyanusun bir santim yükselmesinden endişe etmenize gerek yok. Bu size biraz daha deniz manzaralı mülk kazandırır, hepsi bu” dedi.