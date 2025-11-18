Trump ağız değiştirdi… Epstein dosyaları açıklansın

Haberin Devamı

20 bin sayfayı aşkın yeni belgenin, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından parça parça kamuoyuyla paylaşılmasının ardından oklar yine kendisine dönen Trump Epstein’in cinsel suçlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını defalarca kez dile getirse de belgelerin yayımlanmasına sıcak bakmıyordu. Trump, önceki gün Cumhuriyetçilerden Kongre’de belgelerin açıklanması yönünde oy kullanmalarını istedi. Sosyal medya platformu Truth Social’dan önceki gün yaptığı paylaşımda Trump, “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler Epstein dosyalarının açıklanması yönünde oy kullanmalı, çünkü bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullanarak “’Radikal solcu delilerin’ uydurduğu Demokratların cadı avından kurtulmanın zamanının geldiğini” savundu.

Demokratlar, yayınlanan son belgelerde Trump’a atıfta bulunan üç e-postayı da ortaya çıkarmıştı. Epstein’ın 2011’de ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’e gönderdiği bir e-postada Trump’ın bir cinsel istismar mağduru ile Epstein’ın evinde “saatler geçirdiğini” yazdığı görülürken, 2019’da gönderilen bir diğer e-postada “Trump’ın kızları bildiğine” yönelik cümlesi tepki çekmişti. Trump, Epstein dosyasını “Demokratların bir karalama kampanyası” ve “Rusya’nın komplosu” olarak nitelendirmişti.