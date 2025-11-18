×
Trump ağız değiştirdi… Epstein dosyaları açıklansın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 07:00

ABD Başkanı Donald Trump, kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçuyla yargılanan ve tutuklu olduğu hücresinde 2019’da ölü bulunan işinsanı Jeffrey Epstein’a ait dosyaların paylaşılması konusunda tutum değiştirdi.

 20 bin sayfayı aşkın yeni belgenin, geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi Gözetim Komitesi tarafından parça parça kamuoyuyla paylaşılmasının ardından oklar yine kendisine dönen Trump Epstein’in cinsel suçlarıyla herhangi bir ilgisi olmadığını defalarca kez dile getirse de belgelerin yayımlanmasına sıcak bakmıyordu. Trump, önceki gün Cumhuriyetçilerden Kongre’de belgelerin açıklanması yönünde oy kullanmalarını istedi. Sosyal medya platformu Truth Social’dan önceki gün yaptığı paylaşımda Trump, “Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçiler Epstein dosyalarının açıklanması yönünde oy kullanmalı, çünkü bizim saklayacak hiçbir şeyimiz yok” ifadelerini kullanarak “’Radikal solcu delilerin’ uydurduğu Demokratların cadı avından kurtulmanın zamanının geldiğini” savundu.

Demokratlar, yayınlanan son belgelerde Trump’a atıfta bulunan üç e-postayı da ortaya çıkarmıştı. Epstein’ın 2011’de ortağı ve kız arkadaşı Ghislaine Maxwell’e gönderdiği bir e-postada Trump’ın bir cinsel istismar mağduru ile Epstein’ın evinde “saatler geçirdiğini” yazdığı görülürken, 2019’da gönderilen bir diğer e-postada “Trump’ın kızları bildiğine” yönelik cümlesi tepki çekmişti. Trump, Epstein dosyasını “Demokratların bir karalama kampanyası” ve “Rusya’nın komplosu” olarak nitelendirmişti.

 

