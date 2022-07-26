Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

Trump: ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü

#ABD#Donald Trump#Enflasyon
Trump: ABD’ye kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldü

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından ilk kez geldiği başkent Wahington DC’de katıldığı bir konferansta, artan enflasyon ve enerji fiyatlarına dikkat çekerek ABD’nin "kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü" ifade etti.

Haberin Devamı

ABD’nin eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevinin sona ermesinin ardından yaklaşık 2 yılın ardından ilk kez başkent Wahington DC’ye geldi. Beyaz Saray’da görevli eski danışmanlarından bazılarının kurduğu düşünce kuruluşu America First Policy Institute tarafından düzenlenen America First Agenda Summit’e katılan Trump, zirvenin açılış konuşmasını yaptı. Trump, sahneye Lee Greenwood'un "God Bless the USA" şarkısı ile çıkarken, kalabalık tarafından uzun süre alkışlandı ve “ABD, ABD” sloganları ile karşılandı.

"BÖYLE BİR DÖNEM HİÇ OLMADI"

Konuşmasında kendi yönetiminin yaptığı işlere değinen Trump, başkan olduğu dönemde ABD'nin "kimsenin daha önce görmediği" gibi gelişen bir ekonomiye, en güçlü ve en güvenli güney sınırına, enerji egemenliğine, düşük benzin fiyatlarına ve enflasyona sahip olduğunu ifade etti. Kendi yönetimi zamanında ABD’ye dünya çapında "çok saygı duyulduğunu" aktaran Trump, aileleri ve işçileri ilk sıraya koyarak "Amerika'yı yeniden harika yaptık" dedi.

Haberin Devamı

ABD’nin "kelimenin tam anlamıyla diz çöktürüldüğünü" ifade eden Trump, ABD şehirlerini "gerçek savaş bölgeleri" olarak nitelendirerek, suçluların demokratik yönetim altındaki şehirlerde ve eyaletlerde saltanat kurduğunu öne sürdü. "Böyle bir dönem hiç olmadı" ifadelerini kullanan Trump, sokaktaki şiddete, evsizliğe ve ebeveynleri çocuklarının okula giderken ve okuldan dönerken vurulacağından endişe ettiğine dikkat çekti.

“ARTIK HUKUKA SAYGI VE DÜZEN YOK”

Trump, "Önemli bir nedenden dolayı çok farklı bir ülkede yaşıyoruz. Artık hukuka saygı ve düzen yok. Her kökenden her vatandaşın, bu ulusun herhangi bir yerinde, herhangi bir zamanda, şiddet suçlarının kurbanı olma düşüncesi bile olmadan yürüyebilmesi gerektiğine inanıyoruz" dedi.

Gözden Kaçmasın

Son dakika... Bakan Dönmez tarih verdi: Abdülhamid Han gemisi 9 Ağustosta göreve çıkacakSon dakika... Bakan Dönmez tarih verdi: Abdülhamid Han gemisi 9 Ağustos'ta göreve çıkacakHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#ABD#Donald Trump#Enflasyon

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA

BAKMADAN GEÇME!

Alzheimer araştırmalarında şok 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek

Alzheimer araştırmalarında şok! 16 yıllık makale tartışma yarattı... Yüzlerce çalışma çöpe mi gidecek?

#Alzheimer
Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... Siz de bir ev parası istemiştiniz

Nazan Öncel’in 1+1 öfkesine cevap... 'Siz de bir ev parası istemiştiniz'

#Nazan Öncel
Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

Hürriyet, Bursa ve Antalya’da büyük dramın izini sürdü... İşte Türkiye’nin konuştuğu 19 numaralı korku evi

#BURSA