Trump, ABD'deki gerilimi düşürmek istiyor: Pretti'nin vurulduğu olaya ilişkin rapor ortaya çıktı

Minnesota'ya gönderilen "sınır çarı" Tom Homan'ın sert bir adam olduğunu ancak valiler ve belediye başkanlarıyla iyi geçindiğini söyleyen Trump, gerilimi biraz azaltacaklarını" belirtti.

Pretti'nin dolu bir silah taşıdığını vurgulayan Trump, olaya ilişkin gerçeklerin henüz tamamen ortaya konmadığını kaydetti.

ABD İç Güvenlik Bakanlığının raporunda, Pretti'nin gözaltına alınmamak için direnmesinin ardından iki federal güvenlik görevlisi tarafından vurulduğunun doğrulandığı aktarıldı.

Alex Pretti

TRUMP: SİLAH TAŞIYOR OLMASINDAN HOŞLANMADIM

Trump, Fox News'e verdiği mülakatta Minnesota'daki olaylara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Frey ile görüştüğünü ve onların da bu meselenin çözülmesini istediğini söyledi.

Minnesota'da 2 ABD'linin öldürülmesini "korkunç" olarak niteleyen Trump, "(Alex Pretti'nin) Mermileri dolu bir silah taşıyor olmasından hoşlanmadım. Yanında iki şarjör vardı ve bu pek alışıldık değil ancak kimse silahın ne zaman ve nasıl görüldüğünü, her şeyi bilmiyor." dedi.

Minnesota'da 7 Ocak'ta öldürülen ABD'li Renee Nicole Macklin Good'un ailesinin "Trump hayranları" olduğunu söyleyen ABD Başkanı, Minnesota'daki gergin durumun sebebinin "paralı isyancı ve provokatörler" olduğunu savundu.

BAKANLIK RAPORU TRUMP YÖNETİMİNİ YALANLADI

New York Times (NYT) gazetesinin haberinde, DHS'ye bağlı Gümrük ve Sınır Muhafazanın (CBP) iç denetleme biriminin, Pretti'nin ölümüyle ilgili ön rapor hazırlayıp dün Kongre'ye sunduğu belirtildi.

Gazetenin ulaştığı raporda, olay yerinde bulunan ekiplerin vücut kamerası görüntülerine ve resmi belgelere dayanarak ayrıntılı zaman çizelgesi çıkarıldığı kaydedildi.

Öte yandan raporda, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in olaya ilişkin iddialarının aksine Pretti'nin "silah salladığına" dair ifadenin yer almadığı öne sürüldü.

Raporda, Noem'in, Pretti'nin "azami hasar vermek ve kolluk kuvvetlerini öldürmek istediği" yönündeki iddialarından da bahsedilmediği belirtildi.

NYT'nin 26 Ocak'taki haberinde de ABD'li federal yetkililerin, Pretti'nin "güvenlik güçlerine tehdit oluşturduğu" yönündeki açıklamalarının, olay anına ait görüntülerle örtüşmediği ortaya konulmuştu.

Görüntülerin analizine dayandırılan haberde, Pretti'nin yerde hareketsiz haldeyken dahi ateş açılmaya devam edildiği ve iki ICE yetkilisi tarafından toplam 10 el ateş edildiği belirtilmişti.

ICE PROTESTOLARI SÜRÜYOR

ABD'nin Minnesota eyaletinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanları tarafından 2 kişinin öldürülmesinin ardından bir grup gösterici, Minnesota Valisi Tim Walz'ın ofisinin önünde eylem yaptı.

Minnesota'da bir grup, 2 ABD vatandaşının ölümüne neden olan ICE ajanlarının kanunlar karşısında hesap vermesi talebiyle Vali Walz'ın ofisinin önünde bir araya geldi.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) ve Minnesota’daki sivil toplum kuruluşları öncülüğünde düzenlenen gösteride, "ICE'ı ortadan kaldırın" ve "ICE evine dön" yazılı pankartlar taşındı.

CAIR Minnesota Direktörü Jaylani Hussein, ICE'ın hem federal yasaları hem de eyalet yasalarını ihlal ettiğini belirtti.

Hussein, iki kişinin ölümünden sorumlu memurlar hakkında yasal işlem başlatılmasını talep etti.

Hussein, "Bence ICE konusunda zihinsel ve operasyonel kontrollerini tamamen kaybediyorlar. Minnesota'daki başarısızlıklarını ve bunun halka ne kadar pahalıya patladığını gördükten sonra, ICE'ın başka bir topluluğa gideceğini düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

Göstericilerden Diane Dengate de "Özgürlüğümüzü kaybediyoruz, insanları kaybediyoruz. Ortaya çıkmalı ve sesini duyuramayanlar için ses olmalıyız." şeklinde konuştu.

MINNESOTA'DA SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLMESİ

Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlileri, 7 Ocak'ta da göçmenlere yönelik operasyonları sırasında 37 yaşındaki Amerikalı Renee Nicole Macklin Good adlı ABD vatandaşı kadını aracında silahla öldürmüştü.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, bu kişinin ICE memurlarını "ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını" öne sürmüştü.

Minneapolis'teki protestolar sırasında 24 Ocak'ta bir kişi daha ICE ekiplerince gözaltına alınmaya çalışılırken vurulmuştu.

Yetkililer, 37 yaşındaki kurbanın Alex Jeffrey Pretti adlı Amerikalı bir hemşire olduğunu ve olaylar esnasında yanında bir silah bulundurduğunu açıklamıştı.