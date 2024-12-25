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Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti! Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

Güncelleme Tarihi:

#Grönland#Trump#Abd
Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 25, 2024 11:34

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın danışmanları ve müttefikleri, seçilmiş başkanın Grönland'ı topraklarına katma konusunda yüzde yüz ciddi olduğunu vurgularken ABD medyası da bunun şimdiye kadarki 'en büyük toprak kazanımı' olacağını yazıyor. 300 yılı aşkın bir süredir devasa bölgeyi kontrol eden Danimarka ise Trump'ın açıklamaları sonrası alarma geçmiş durumda...

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ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın 23 Aralık'ta, Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunması, Trump'ın ABD topraklarını genişletmeye yönelik bir planı olduğu iddiasını gündeme taşıdı.

Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

"ABD'NİN EN BÜYÜK TOPRAK KAZANIMI OLACAK"

Grönland Başbakanı Egede, topraklarının satılık olmadığını defalarca kez dile getirse de ABD medyasında yer alan haberlerde Grönland'in ABD topraklarına katılması durumunda bunun ülkenin şimdiye kadarki en büyük toprak edinimi olacağı yazılıyor.

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New York Post gazetesinde yer alan habere göre Trump'ın Grönland'ı satın alma planı, ABD'nin tarihteki en büyük toprak kazanımı olacak ve Amerika'nın büyüklüğünü neredeyse iki katına çıkaran 1803 Louisiana Satın Alımı'nı bile geride bırakacak.

Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

"BAŞKAN YÜZDE YÜZ CİDDİ"

Trump'ın PayPal'ın kurucu ortağı Ken Howery'yi, 300 yılı aşkın bir süredir devasa bölgeyi kontrol eden Danimarka'nın ABD büyükelçisi olarak seçmesi de bu planın bir parçası olarak görülüyor.

Trump'ın danışmanları ve müttefikleri, Trump'ın Grönland'ı topraklarına katma ve Panama Kanalı'nı geri alma konusunda ciddi olduğunu söylüyor. Trump'a yakın bir kaynak gazeteye yaptığı açıklamada "Başkan yüzde 100 ciddi" ifadesini kullandı.

Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

300 YILDAN UZUN SÜREDİR DANİMARKA'YA BAĞLI

Dünyanın en büyük adası Grönland, iklim krizinin etkisiyle buzların erimesi ve yeni ticaret yollarının açılması nedeniyle giderek daha önemli hale gelen Arktik bölgesinde merkezi bir konuma sahip bulunuyor. Zengin yer altı rezervlerine de sahip Grönland'ın hem ABD'ye yakınlığı hem de kilit deniz yolları üzerindeki konumu, Washington için özellikle Rusya ve Çin ile artan rekabet bağlamında "stratejik avantaj" olarak görülüyor ancak kritik bölge 300 yıldan uzun süredir Danimarka'ya bağlı.

Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

DANİMARKA HAREKETE GEÇTİ: 1,5 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

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Trump'ın açıklaması sonrası çok sert bir cevap vermeyen Danimarka dikkat çeken bir hamlede bulundu ve Grönland'ın savunmasını iki elit kızak köpeği ekibi de dâhil olmak üzere 1,5 milyar dolarlık yeni kaynakla destekleyeceğini açıkladı.

Trump'ın adayı satın almaya yönelik ilgisinin arttığının sinyalini vermesinden günler sonra gelen karar Washington'a karşı bir hamle olarak değerlendirilse de Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen Jyllands-Posten gazetesine yaptığı açıklamada kararın Trump'ın açıklamaları ile ilgilisi olmadığını öne sürdü ve “Uzun yıllar boyunca Kuzey Kutbu'na yeterince yatırım yapmadık, şimdi daha güçlü bir varlık planlıyoruz” dedi.

Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

İKİ KIZAK KÖPEĞİ EKİBİ DAHA KONUŞLANDIRILACAK

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Poulsen, devasa savunma paketinin iki yeni devriye botu, iki yeni uzun menzilli insansız hava aracı alımını finanse edeceğini ve adaya iki ek kızak köpeği ekibinin konuşlandırılmasına izin vereceğini belirtti.

Danimarkalılar İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana Grönland'da devriye gezmek için kızak ekiplerini kullanıyor. BBC'ye göre Danimarka daha fazla kızak köpeği devriyesinin yanı sıra Grönland'daki komuta merkezindeki personel sayısını arttırmayı ve adanın havaalanlarını F-35 savaş uçaklarını kaldıracak şekilde geliştirmeyi planlıyor.

Trump ABD topraklarına katmak istedi Danimarka alarma geçti Güvenlik önlemleri artırıldı, kızak köpekleri konuşlandırılıyor

TRUMP DAHA ÖNCE DE SATIN ALMAYA ÇALIŞMIŞTI

Grönland'ın merkezinde yer aldığı Arktik bölgesi, yıllar içerisinde Rusya, Çin ve ABD'nin nüfuz mücadelesi verdiği bir bölge haline geldi. Trump da Rusya'nın askeri genişlemesine ve Çin'in bölgedeki artan varlığına karşı ABD'nin Kuzey Kutbu'ndaki etkisini güçlendirmek istiyor. Aynı zamanda ABD'nin Arktik bölgesindeki ekonomik etkisini artırmak ve Grönland’ın zengin kaynaklarından da faydalanmak isteyen Trump, göreve geldiği ilk dönemde de Danimarka'dan Ada’yı satın alma isteğini dile getirdi. Trump'ın 2019'da yaptığı bu teklifi Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, "saçma" olarak nitelendirerek reddetti.

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#Grönland#Trump#Abd

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