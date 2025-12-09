Trump ABD saldırısında sorumluluk kabul etmedi, suçu bakana attı: Beyaz Saray'da gerilim

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’da gerçekleştirilen bir yuvarlak masa toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Uyuşturucuyla mücadelenin ABD için hayati bir öncelik olduğunu vurgulayan Trump, imha edilen her teknenin yaklaşık 25 bin ABD'linin hayatını kurtardığını öne sürdü. Deniz yoluyla yapılan uyuşturucu kaçakçılığını büyük oranda azalttıklarını öne süren Trump, geri kalan azınlığı da hedef aldıklarını belirtti. Kamuoyuyla paylaşılması gündeme gelen saldırı görüntülerine ilişkin ise karar yetkisini Savunma Bakanlığı’na bıraktığını yineleyerek, “Savunma Bakanı Pete Hegseth ne derse benim için uygun” açıklamasını yaptı.

The New York Times'ın haberine göre, Trump, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadeleyi gerekçe göstererek, uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye yönelik düzenlenen askerî saldırıyı savundu. Saldırı görüntülerinin tamamen yayınlanması kararının Savunma Bakanı Hegseth’e ait olduğunu bildiren Trump, bu konuda Bakan Hegseth’in yetkisini desteklediğini ifade etti. Ayrıca, saldırıya hedef olan tekneden sağ kurtulan kişilerin gemiyi yeniden yüzdürmeye çalıştıklarını öne süren Trump, bu girişimi engellemek amacıyla ikinci bir saldırının gerçekleştirildiğini ifade etti.

Haberin Devamı

'YÜZMEYE ÇALIŞIYORLARDI, BUNU İSTEMEDİK'

ABD’nin hedef aldığı her teknenin, uyuşturucu nedeniyle ölebilecek 25 bin Amerikalının hayatını kurtardığını aktaran Trump, "Bahsedilen tekne, uyuşturucuyla yüklü bir tekneydi. Videoyu gördüm. Tekneyi tekrar yüzebilir hâle getirmek için çevirmeye çalışıyorlardı. Biz bunun olmasını istemedik çünkü o tekne diğerleri gibi uyuşturucuyla doluydu." diye konuştu.

Trump, ABD'nin uyuşturucuyla mücadelede başarılı olduğunu iddia ederek, "Deniz yoluyla gelen uyuşturucuyu yüzde 92 ya da 94 oranında düşürdük ve kalan yüzde 6’nın kim olduğunu bulmaya çalışıyoruz. İnsanlar artık uyuşturucuyla dolu tekneleri sürmeyi pek sevmiyor gibi. Ama düşünün: Vurduğumuz her tekne, ortalama 25 bin Amerikalının hayatını kurtarıyor" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Trump’ı bu defa Zelenski üzmüş Haberi görüntüle

ABD’nin uyuşturucu taşıdığı iddia edilen teknelere gerçekleştirdiği bir saldırıya ait görüntülerin tamamının kamuoyuna açıklanabileceğini söylediği hatırlatılan Trump, "Savunma Bakanı Hegseth ise inceleme altında olduğunu ifade etti. Ona videonun tamamını yayınlama talimatı verecek misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine, "Savunma Bakanı Pete Hegseth ne derse benim için uygun. Şu anda incelendiğini söyledi. O neye karar verirse benim için uygundur" dedi.

BASIN TOPLANTISINDA GERİLİM

Gazetecinin bu saldırıya dair görüntülerin tamamının yayınlayıp yayınlanmayacağı yönündeki soruda ısrar etmesi üzerine sinirlenen Trump, "Buradaki en sinir bozucu muhabir sensin. Sen gerçekten sinir bozucu ve berbat birisin. Seninle hep aynı şey oluyor. Sana söyledim. ‘Pete Hegseth ne yapmak istiyorsa benim için uygundur’ dedim" sözleriyle tepki gösterdi.

Haberin Devamı

Emekli olacağını ya da yeniden aday olmayacağını açıklayan Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçilere ilişkin bir soruya da tepki gösteren Trump, aynı durumda olan Demokratların da bulunduğunu ifade etti.

Muhabire, "Peki, neden onları söylemiyorsun? Kaç Demokratın emekli olacağını biliyor musun?" diye soran Trump, "Nasıl sadece Cumhuriyetçileri biliyorsun da Demokratları bilmiyorsun? Çünkü hazırlıksızsın. Demokratları da bilmen gerekirdi. Tamamen hazırlıksızsın" diye konuştu.

'PARA HARCAMIYORUZ, ZAMAN HARCIYORUZ'

Bir soru üzerine ABD öncülüğünde gerçekleştirilen Ukrayna-Rusya barış görüşmelerine de değinen Trump, tek istedikleri şeyin savaşı bitirmek olduğunu vurguladı. Çatışmalarda 37 bini sadece geçen ay olmak üzere binlerce askerin hayatını kaybettiğini hatırlatan Trump, şunları dile getirdi:

Haberin Devamı

"Bildiğiniz gibi, artık NATO’ya ekipmanları tam fiyat üzerinden satıyoruz ve NATO bu ekipmanları alıp muhtemelen Ukrayna’ya veriyor. Başkalarına da verebilirler ama ağırlıklı olarak Ukrayna’ya gidiyor. Ukrayna ile ekipmanın, füzelerin ve benzeri unsurların dağıtımı konusunda birlikte çalışıyorlar. Biz para harcamıyoruz. Yaptığımız şey, insani bir zeminde zaman harcamak."

Gözden Kaçmasın Trump ile Netanyahu'nun görüşeceği tarih netleşti Haberi görüntüle

Kendisinin o dönem başkan olması durumunda savaşın hiç yaşanmayacağı iddiasını yineleyen Trump, "Seçim hileli olmasaydı ve ben başkan olsaydım bu savaş asla çıkmazdı" diye ekledi.

MEKSİKA'YA EK VERGİ TEHDİDİ

Trump, sahibi olduğu Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki su anlaşması üzerinden Meksika’yı hedef aldı.

Haberin Devamı

Meksika’nın ABD ile olan kapsamlı su anlaşmasını ihlal ettiğini iddia eden Trump, "Bu ihlal güzel Teksas’ın ürünlerini ve hayvancılığımızı ciddi şekilde zarara uğratıyor. Meksika, son 5 yılda anlaşmaya uymadığı için ABD’ye 800 bin akre-fit’ten fazla su borçlu. ABD’nin, 31 Aralık’tan önce Meksika’nın 200 bin akre-fit suyu serbest bırakmasına ihtiyacı var; geri kalanı da çok geçmeden sağlanmalıdır" açıklamasında bulundu.

Meksika’nın şu ana dek ABD’nin bu konudaki çağrılarını yanıtsız bıraktığını ve bu nedenle Amerikalı çiftçilerin mağdur olduğunu vurgulayan Trump, "Söz konusu su derhal serbest bırakılmadığı takdirde Meksika’ya yüzde 5 gümrük vergisi uygulanmasını öngören belgeleri onayladım. Meksika suyu ne kadar geç salarsa, çiftçilerimiz o kadar fazla zarar görüyor. Meksika’nın bu sorunu hemen çözme yükümlülüğü vardır" dedi.

ELON MUSK TRUMP'IN YARDIMINI İSTEMEDİ

Trump, Avrupa Birliği’nin Elon Musk’ın sahibi olduğu X sosyal medya platformuna verdiği 120 milyon euro tutarındaki ceza hakkında ise, "Elon bu konuda benden yardım istemek için aramadı. Ama bu zor bir durum" yorumunu yaptı.

Söz konusu cezayı doğru bulmadığını ve detaylı değerlendirmeyi konuyla ilgili rapor aldıktan sonra yapacağını söyleyen Trump, şunlar kaydetti:

"Avrupa çok dikkatli olmalı. Birçok şey yapıyorlar ancak biz Avrupa’nın Avrupa olarak kalmasını istiyoruz. Avrupa bazı kötü yönlere doğru gidiyor. Bu, insanlar için çok kötü. Avrupa’nın bu kadar değişmesini istemiyoruz. Gerçekten çok kötü yönlere gidiyorlar. Bu önemli bir konu."