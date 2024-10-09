Trump 7 Ekim’i kampanyaya çevirdi

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ABD’nin 45’inci Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti başkan adayı Donald Trump, 7 Ekim’de öldürülen İsraillileri anmak için pazartesi günü New York’un Queens bölgesinde bir Yahudi mezarlığına gitti. Merkezleri Brooklyn’de bulunan ve geçen ocak ayında sinagoglarının altında devasa tüneller keşfedilen Chabad Lubavitch cemaatinin mezarlığına giden Trump’ın Yahudilere özgü kipa takması da gözlerden kaçmadı.

HAHAMLARA DUA ETTİ

Yahudi cemaatinin liderlerinin mezarı başında dua okuyan Trump, geleneklere göre hahamlara bir mektup yazdı, sessizce okudu, mektubu yırttı ve mezarlığın önündeki alana bıraktı. Daha sonra ise cemaate göre ölen kişiyi onurlandırmanın bir yolu olan mezar taşlarından birinin üzerine bir küçük taş parçası koydu.

GÜLEREK POZ VERDİ

Siyonist siyasi yorumcu ve sosyal medya fenomeni Ben Shapiro ile birlikte mezarlığı gezen Trump’ın, Hamas’ın rehine olarak tuttuğu Edan Alexander’ın ailesiyle gülerek poz vermesi ise eleştirilere sebep oldu. Bazı Amerikalılar Trump’ın bu davranışını saygısızlık ve seçim çalışması olarak nitelendirdi. Aylardır Yahudi seçmenin oyları için propaganda yapan Trump, seçimi kaybederse Yahudilerin bunda payı olacağını öne sürmüştü.

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SEÇMENE SÖZ VERDİ

Günün ilerleyen saatlerinde Florida eyaletine dönen Trump, son aylarda üçüncü kez Yahudi milyarder işinsanı Miriam Adelson’ın etkinliğine katıldı. “Amerikan Yahudi nüfusumuzu savunacağım. Topluluklarınızı, okullarınızı, ibadethanelerinizi ve değerlerinizi koruyacağım” diyen Trump, “cihat yanlılarını ve Yahudi düşmanlarını bertaraf edeceğiz” dedi. Siyonist olmasıyla bilinen Adelson’ın, Batı Şeria’nın İsrail toprağı olarak ilhak edilmesi ve ABD tarafından tanınmasını istediği biliniyor.

‘GAZZE MONACO OLABİLİR’

Pazartesi günü bir de radyo programına katılan Trump, Gazze’nin ultra zenginler için Monaco gibi bir yer haline gelebileceğini söyledi. Trump, “Gazze Monaco’dan daha iyi olabilir. Ortadoğu’daki en iyi konuma, en iyi suya, her şeyin en iyisine sahip” dedi. Trump’ın damadı Jared Kushner da şubat ayında Gazze’de denize sıfır mülklerin çok değerli olabileceğini söylemişti.

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BİDEN MUM YAKTI KAMALA FİDAN DİKTİ

ABD Başkanı Joe Biden ile Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti başkan adayı Kamala Harris ise 7 Ekim’i Donald Trump’ın aksine daha gösterişsiz andı. Beyaz Saray’da bir haham ile bir araya gelen Biden, hahamın İbranice duası ardından küçük bir mum yaktı. Harris ise Yahudi eşi Doug Emhoff ile birlikte başkan yardımcısı rezidansının önündeki bahçeye nar ağacı dikti. Harris, “Bu nar ağacı önümüzdeki yıllarda burada köklerini yayarak ve güçlenerek varlığını sürdürecek. Sadece 7 Ekim’in dehşetini değil, aynı zamanda Yahudi halkının gücünü ve dayanıklılığını da hatırlatacak” dedi.