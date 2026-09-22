Trump’tan BM’de flaş açıklamalar: İran’ın nükleer silahı olmayacak

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ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumu kapsamında düzenlenen zirvede konuştu.

Trump, BM kürsüsüne gelmeden önce bir gazetecinin "Putin'e nasıl bir mesajınız var" sorusuna "savaşı bitirmesi lazım" cevabını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada ekonomi, güvenlik ve dış politikaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Trump, İran'ın nükleer programı, Gazze'deki savaş, Rusya-Ukrayna savaşı, Venezuela ve Grönland konusunda dikkat çeken açıklamalar yaptı.

"ABD GERİ DÖNDÜ"

Trump, ABD'nin önceki yönetime göre daha güçlü bir konuma geldiğini savundu. Ekonomi, enerji ve orduya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Trump, küresel sorunlara müdahale ettiklerini söyledi.

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Trump, "ABD geri döndü. Ülkemiz bugün, şimdiye kadarkinden daha güçlü. Ekonomimiz, enerjimiz, ordumuz en güçlü durumda ve geleceğimiz çok parlak. Ülkemizde suç oranını yüzde 80 azalttık. Yüzde yüze doğru gidiyoruz. Önceki yönetimden Amerika'nın karanlık çağını devraldık ve şu an altın çağını yaşıyoruz. Çok uzun zamandır devam eden küresel sorunları çözmeye de başladık. Dünyamızı daha güvenli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tehditlerin büyümesine izin vermek gibi bir niyetim yok. Sorunlar var oldukça çözümü daha da zor hale gelir. Başkaları tehditleri yok sayarken ben yüzleşmeyi tercih ettim. ABD'nin güçlü hale gelebilmesi için bir sürü ülke ile işbirliği yaptık. Barışı getireceğim dedim ve getirdim." dedi.

İRAN'A NÜKLEER SİLAH MESAJI

Trump, konuşmasının önemli bölümünü İran'a ayırdı. İran'ın nükleer silah edinmesine izin vermeyeceğini belirten Trump, Tahran'la müzakere girişimlerinin sonuçsuz kaldığını savundu.

Trump, "İran, terörün sponsoruydu. 51 yıllık fanatik İran rejimi, kaos yarattı. Orta Doğu'nun zorbalarıydılar artık zorba değiller. İran'ın nükleer silahlara erişmesine asla müsaade etmeyeceğim. Nükleer programlarını, teröre desteklerini sonlandırmak için müzakere masasına oturdum ama onlar kabul etmedi. Gece Yarısı Çekici operasyonunu gerçekleştirdik. Onlar tehditler savurdular, Avrupa'yı bile vurabileceklerini söylediler ki böyle füzelere sahipler. Nükleer felaketin önüne geçtik. ABD'de 11 Eylül'ün 25'inci yılını andık. 2 hafta sonra da 2 Ekim saldırısının yıldönümü. İran buradaki birçok sivili ve çocuğu öldürdü. Çocuklar da dahil olmak üzere kendi vatandaşlarını öldürdüler. Böyle bir rejimin nükleer silahlara sahip olup yaratacağı terörü hayal etmek çok zor." ifadelerini kullandı.

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"DESTANSI ÖFKE OPERASYONUNU GERÇEKLEŞTİRDİK"

Trump, İran'a anlaşma için fırsat verdiğini ancak bunun gerçekleşmemesi üzerine askeri operasyon düzenlediklerini söyledi.

Trump, "Kimse sorunun varlığını bilmesine rağmen adım atmak istemedi. Anlaşma yapmaları için fırsat verdim. Gerçekleşmeyince Destansı Öfke operasyonu gerçekleştirdik. Hava savunmaları, deniz savunmalarını, insansız hava aracı kapasitelerini yok ettik. Operasyonlarımız sonrası bile sivil gemilere karşı saldırılarına devam ettiler. Petrol fiyatları savaş öncesine döner. İran ile bir anlaşma yapacak mıyız bu merak konusu. Onların daha iyi bir ülke olmalarına fırsat verecek miyiz yoksa onları yok mu edeceğim? Onları cehennemin en dibine mi göndereceğim? İnancım anlaşma yapacağım yönünde ancak bu yine de vermem gereken bir karar. Bence ara seçimlerden sonra hemen bir anlaşma yapacağız. Onlar seçimlerdeki performansımı görmek istiyor. Ancak ben daha 2 buçuk yıl daha kalacağım." dedi.

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TRUMP'TAN DÜNYAYA İRAN ÇAĞRISI

Trump, İran'a yönelik baskının artırılması için diğer ülkelere çağrıda bulundu.

ABD Başkanı, "ABD donanması, 1 milyar dolarlık petrol çıkarttı Venezuela'dan. Sabah akşam oradan petrol çıkardık. Dünyaya sesleniyorum. Bize katılın ve İran'ın terör rejimine karşı durun. İran'ın izole edilmesinde tüm uluslar bize katılmalı. Terörist rejimin bu davranışının arkasında güçsüz ve çaresiz olmaları yatıyor." ifadelerini kullandı.

"GAZZE'DE SAVAŞI DURDURDUK"

Trump, Gazze'deki savaşa ilişkin değerlendirmesinde de kendi yönetiminin yürüttüğü görüşmelere dikkat çekti. Göreve geldiğinden bu yana 8 savaşı sona erdirdiğini savunan Trump, bunu liderlerle kurduğu ilişkilere ve gümrük vergilerini bir baskı aracı olarak kullanmasına bağladı.

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Trump, "1 yıl önce Gazze'deki savaş vahşi bir şekilde sürüyordu. Görüşmelerimizden birkaç gün sonra savaşı durdurduk. Herkes bunu mucize olarak yorumlamıştı." dedi.

"8 SAVAŞ BİTİRDİM"

Trump, sözlerine 8 savaş bitirdiğini ifade ederek devam ederken şöyle konuştu:

"Göreve geldiğimden beri 8 savaş bitirdim. Bu savaşları durdurmamın sebebi, liderler ile aramın çok iyi olması ve gümrük vergisi ile tehdit etmemdi. Hiç kimse çatışmaların arkasındaki gerçek sebepleri çözemedi ancak Trump, bunu anladı ve çok hızlı bir biçimde adım attı."

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI İÇİN "ANLAŞMA YAPILACAK" MESAJI

Trump, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da sona ereceğini söyledi.

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Trump, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı da hızlıca bitireceğim. Öyle ya da böyle bir anlaşma yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

VENEZUELA VE MADURO AÇIKLAMASI

Trump, son bir yılda Venezuela'ya yönelik gelişmelere de değindi. Venezuela'nın başkenti Caracas'a girildiğini ve Nicolas Maduro'nun tutuklandığını öne süren Trump, ülkenin geleceğine ilişkin olumlu mesajlar verdi.

Trump, "Çok fazla şey gerçekleşti son bir yıl içinde. Venezuela'ya girdik. Kale gibi savunulan Caracas'a girdik ve kanunsuz Nicolas Maduro'yu tutukladık. Şu anda Venezuela'nın geleceği çok parlak. Petrol şirketleri Venezuela'ya giriyor. Venezuela, ABD'nin hiçbir tehdide boyun eğmeyeceğini gösterdi. En yeni askeri teknolojileri vardı dünyanın dört bir yanından getirdikleri ancak işe yaramadı." dedi.

Trump, ABD'nin askeri gücünü güvenliği sağlamak için kullandığını belirterek, "Gücümüzü insanları güvende tutmak için kullanıyoruz. İstediklerini yaptırmak isteyen kartellere karşı kullanıyoruz ve DEAŞ gibi onları da yok edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN GRÖNLAND AÇIKLAMASI

Trump, konuşmasının son bölümünde Grönland konusunda da açıklama yaptı. ABD'nin Danimarka ile Grönland konusunda anlaşmaya vardığını ve Grönland halkının da ABD'ye yetki verdiğini savundu.

Trump, "Günler önce duyurduğum gibi ABD, Grönland anlaşmasına vardı. Danimarka ile yaptık bu anlaşmayı ve Grönland halkı da bize yetki veriyor. ABD'yi savunmak için istediğimizi yapacağız. Çok hızlı bir askeri üs kuracağız. İşbirliği yapmak çok güzel bir his." dedi.