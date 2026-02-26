Trump 108 dakika kendini övdü... 90’ıncı dakikada İran krizine geldi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün Washington’daki ABD Kongre Binası’nın Temsilciler Meclisi Salonu’nda ikinci başkanlık döneminin ilk “Birliğin Durumu” (State of the Union) konuşmasını gerçekleştirdi. Trump’ın 1 saat 48 dakika süren konuşması, eski Başkan Bill Clinton’ın 2000 yılındaki Birliğin Durumu konuşmasını 20 dakika aşarak tarihe geçti. Anketler, ABD kamuoyunun ara seçimlere kadar “en büyük meselesinin” ekonomi olduğunu gösterirken, Trump da konuşmasında ağırlıkla iç politika meselelerine odaklandı. Genellikle tercih ettiği abartılı üsluptan kaçınarak konuşma metnine sadık kalan Trump, kendi başarılarını da sık sık laf arasında geçirmeyi ihmal etmedi.

‘ÖLÜ BİR ÜLKEYDİK’

Cumhuriyetçilerin sloganları eşliğinde salona giren Trump, konuşmasına ABD’nin “her zamankinden daha büyük, daha iyi, daha zengin ve daha güçlü” olduğunu öne sürerek başladı. Başkanlık koltuğunda oturduğu bir yılda enflasyonu düşürdüğünü, borsayı rekor seviyelere taşıdığını, vergi indirimleri ve ilaç fiyatlarında düşüş sağladığını savunan Trump “Kısa bir süre önce ölü bir ülkeydik, şimdi ise dünyanın en gözde ülkesiyiz” diye konuştu.

Cumhuriyetçi Parti’nin kasım ayındaki ara seçimlerde Kongre üzerindeki kontrolünü kaybetmesinden endişe duyan Trump, konuşmasının bazı bölümlerinde her iki partinin de “vatansever duygularına” hitap etmeye çalıştı. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya düzenlenen operasyonda yaralanan bir pilot ve 100 yaşında bir Kore gazisine, en yüksek askeri nişan olan Onur Madalyası takdim edildi. Trump’ın konuşması boyunca telefonlarıyla ilgilenen az sayıda Demokrat bile Trump’ın madalya dağıttığı “konuklarını” ayağa kalkarak alkışladı. Öte yandan Trump’ın zamanını “yeni politikalarını anlatmak yerine madalyalar dağıtmaya ayırması” sosyal medyada tepki çekti.

İRAN’A 3 DAKİKA AYIRDI

Trump, tüm dünyanın merakla beklediği ve hatta “konuşma sırasında askeri operasyon emri vereceği” öne sürülen İran meselesine yaklaşık 90 dakika boyunca iç politikadaki “başarılarını” anlattıktan sonra değinmeyi tercih etti. İran’a sadece 3 dakika ayıran Trump, “Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı. İran’ın artık ABD’ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını da öne süren Trump, “Avrupa’yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve ABD’ye ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar” diye konuştu.

DİĞER KONULAR

Trump, 10 ayda sekiz savaş bitirdiği iddiasını hatırlatmayı da ihmal etmedi. İsrail’in Gazze’de Hamas ile yürüttüğü savaşta ateşkes sağlanmasına aracılık ettiğini, Ukrayna ve Rusya savaşına dair ise “her ay 25 bin askerin öldüğü bu katliamı sona erdirmek için çalıştığını” belirtti. Venezuela’dan “Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela’dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık”sözleriyle bahsetmekle yetindi.

DEMOKRATLARDAN TRUMP’A: ASIL SİZ UTANIN

ABD Başkanı Trump, konuşması sırasında “ABD’nin göçmen politikasına” değindiği sırada rakip Demokratlar ile gerilim yaşadı. Demokratları sınır güvenliğini sağlayamadıkları gerekçesiyle suçlayan Trump, “Bu ifadeye katılıyorsanız ayağa kalkın ve desteğinizi gösterin. Amerikan hükümetinin ilk görevi, ABD vatandaşlarını korumaktır, yasa dışı göçmenleri değil” dedi. Cumhuriyetçilerin tamamı ayağa kalkarken, Demokratlar oturmaya devam etti. Ardından Trump, Demokratlara “Ayağa kalkmıyorsunuz. Kendinizden utanmalısınız” diye seslendi. Müslüman kongre üyesi Somalili Ilhan Omar ise Minnesota’da ICE (Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Kurumu) tarafından geçen ay vurularak öldürülen 2 ABD vatandaşına atıf yaparak “Amerikalıları öldürdünüz, asıl siz kendinizden utanmalısınız” diye yanıt verdi. Demokrat Kongre üyesi Al Green, Trump’ın eski Başkan Barack Obama ile ilgili “maymun” benzetmesi yaptığı videoya“Siyahiler maymun değildir” pankartı taşıdı. Green, daha sonra salondan çıkarıldı.

TRUMP: SINIR DIŞI EDİLSİNLER

Öte yandan Trump, Kongre’de kendisini protesto eden Demokratlar Rashida Tlaib ile Ilhan Omar’a tepki göstererek hızla sınır dışı edilmelerini talep etti. Trump, sosyal medyada, “Geldikleri yere geri gönderilmeliler” ifadelerini kullandı.

BİLGİ NOTU

İran’ın elinde İsrail’e ulaşabilecek birden fazla uzun menzilli füze mevcut. Söz konusu füzeler arasında 2 bin km menzilli Siccil, 1.700 km menzilli Emad; 2 bin km menzilli Kadir, 1.300 km menzilli Şahab-3, 2 bin km menzilli Hürremşehr ve 1.350 km menzilli Huveyze füzesi yer alıyor. İran, haziran ayındaki 12 Gün Savaşı’nda İsrail’e onlarca füze atmıştı.