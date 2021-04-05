Tropik kasırga felaketinde can kaybı artmaya devam ediyor!

Endonezya'nın güneydoğusundaki adalarda ve Doğu Timor'da tropikal kasırganın yol açtığı sel ve heyelanlar sonucunda en az 76 kişi hayatını kaybetti, binlerce kişi ise yerinden edildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Kurumu (BNPB), Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde kasırga ve şiddetli yağışların, sel, heyelan ve şiddetli rüzgarlara yol açmasının ardından 55 kişinin hayatını kaybettiğini ve 40 kişinin kayıp olduğunu açıkladı.

BNPB 400'den fazla kişinin tahliye edildiğini, binlerce kişinin de afetten etkilendiğini açıkladı. Timor adasını Endonezya ile paylaşan Doğu Timor'da, heyelan, sel ve bir ağacın devrilmesi nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti.

Afetlere Karşı Sivil Korunma Direktörü Ismael da Costa Babo gazetecilere yaptığı açıklamada, 1,500'den fazla kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Birkaç köprünün çöktüğünü, ağaçların devrilerek Endonezya'daki bazı yolları kapattığını ve siklonun yol açtığı büyük dalgalar sonucunda en az bir geminin battığını açıklayan BNPB bu durumun arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını ifade etti.

Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, dün, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu bildirdi. Jati, afet bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğunu, elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.

Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.

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