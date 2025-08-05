Tribünden düştü… Oasis konserinde trajedi: 1 kişi öldü

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Londra polisi, konserde 40’lı yaşlarda bir erkeğin yüksekten düşerek olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken polis, stadyumda olaya tanık olan kişilerin ya da cep telefonlarıyla görüntü almış olabileceklerin kendileriyle iletişime geçmesini istedi. Öte yandan, sosyal medyada bazı kişiler en üst katta izleyici olduklarını paylaştı. Buna göre zeminin dökülen içeceklerden dolayı aşırı ıslak ve kaygan olduğu iddia edildi. 90’lara damga vuran Oasis grubu, 2009 yılında dağıldığını açıklamış, geçen yıl ise yeniden bir araya geldiklerini ve turneye çıkacaklarını hayranlarına duyurmuştu.