Trende mucize

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40 yaşındaki Macar adam, Bavyera’da bir peronda sigara içerken tren kapıları kapanınca iki vagon arasındaki bağlantı kısmına atladı. Görgü tanıklarını durumu fark ederek yetkililere haber vermesi üzerine tren kontrollü bir şekilde durdurulana kadar adam 32 kilometre boyunca kablolara tutunarak yolculuk yaptı.

BİLETİ YOKMUŞ TUTUKLANDI

Kimliği açıklanmayan adam, polis yetkililerine verdiği ifadede, tehlikeli olduğunu bilmesine karşın bagajını Münih’ten Lübeck’e doğru ilerleyen trende bırakmamak için bu hareketi yaptığını söyledi. Bileti olmadığı da anlaşılan adam, polis tarafından tutuklandı.