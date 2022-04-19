Tren raylarında can pazarı: Mucize kurtuluş kamerada!

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“Nasıl hayatta kaldım ben de bilmiyorum”

Bu sözler geçtiğimiz 29 Mart'ta Buenos Aires'e bağlı Gonzalez Catan'da yaşanan inanılmaz anları sağ olarak atlatan ve ismi Candela olarak açıklanan 24 yaşındaki kadına ait.

Tren beklediği istasyonda bir anda dengesini kaybeden genç kadın bir anda hızla platforma yaklaşan trenle rayların arasına düştü.

Dengesini kaybeden kadın tren raylarına düştü. Trenin altında kalan kadın mucize eseri kurtuldu.

Güvenlik kamerasına yakalanan görüntülerde kadının bir an kendinden geçtiği, sonrasında ise sendeleyerek düştüğü görülüyor.

İki vagonun arasından raylara düşen kadını görenler en kötüsünün gerçekleştiğini düşünerek kadının öldüğünü sandılar.

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O anları gören diğer yolcuların korku içinde ellerini başlarının arasına alarak bağırdığı görüldü.

Trenin durmasıyla birlikte anında olaya müdahale edildi ve kadın mucize eseri sıkıştığı rayların arasından kurtarıldı.

Düştüğü yerden çıkarılan kadın izleyenlerin şaşkın bakışları arasında bir tekerlekli sandalyeye oturtularak tren istasyonundan çıkarıldı ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.

Candela, başına gelenleri ancak hastanede tedavisi bittikten sonra izleyebildi. Arjantin televizyonlarına açıklama yapan kadın “Bir anda tansiyonum düştü ve bayıldım.” dedi.

“Tek hatırladığım önümde duran kişiyi trene fazla yaklaşmaması için uyarmaya çalıştığım. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Trene çarptığımı bile hissetmedim. Nasıl hayatta kaldım hiç bilmiyorum; hâlâ olanları anlamaya çalışıyorum.” diyen Candela için tren istasyonunda bulunan görgü tanıklarından biri “Bu bir mucize; genç kadın sanki o an yeniden doğmuş gibi oldu.” sözlerini sarf etti.

Vücudunda birçok kırık olduğu Candela, 12 gün sonra hastaneden taburcu oldu. Kadının inanılmaz kurtuluşu ise ülke gündeminde ilk sıraya oturdu.