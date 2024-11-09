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Tren istasyonunda bombalı saldırı: 24 ölü, 44 yaralı

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#Pakistan#Terör Saldırısı#Tren
Tren istasyonunda bombalı saldırı: 24 ölü, 44 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2024 10:40

Pakistan'ın Ketta kentindeki tren istasyonunda bombalı saldırı düzenlendi. Düzenlenen bombalı saldırıda 24 kişi hayatını kaybetti, 44 kişi yaralandı. Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) saldırıyı üstlenirken, hedefin ordu personeli olduğu bildirildi.

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 09.00 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği, hedefin ordu personeli olduğu aktarıldı.

Olayın intihar saldırısı gibi göründüğü belirtilirken, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Çok sayıda yolcunun peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.

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#Pakistan#Terör Saldırısı#Tren

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