Tren istasyonunda bombalı saldırı: 24 ölü, 44 yaralı

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Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Ketta kentindeki bir tren istasyonunda yerel saatle 09.00 sıralarında bombalı saldırı gerçekleştirildi.

Bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisten yapılan açıklamada, 24 kişinin hayatını kaybettiği, hedefin ordu personeli olduğu aktarıldı.

Olayın intihar saldırısı gibi göründüğü belirtilirken, soruşturma başlatıldığı ifade edildi. Şu ana kadar 44 yaralı sivilin hastanelere kaldırıldığı öğrenildi.

Çok sayıda yolcunun peronda olduğu sırada gerçekleştirilen saldırıyı ayrılıkçı Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) üstlendi.