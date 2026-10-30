Tren faciasında ihmaller zinciri

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İspanya’da 68 kişinin hayatını kaybettiği ve 170’ten fazla kişinin yaralandığı hızlı tren faciasında, çarpışmadan önce verilen hatalı talimatlar, ihmaller zincirini gözler önüne serdi.

Ulaştırma Bakanı Oscar Puente, hattın 63 kilometrelik bölümündeki güvenlik sisteminin çarşamba sabahı saat 08.30’da yaşanan bilgisayar arızası nedeniyle devre dışı kaldığını, sistemin devlet şirketi ADIF tarafından manuel olarak devralındığını açıkladı. Arıza, tren trafiğinin otomatik olarak durmasına yol açtı. Puente, sistem henüz onarılmamışken kontrol merkezinin saat 08.36’da Renfe treninin hareket etmesine izin vermesini “açıklanamaz” olarak nitelendirdi. Madrid-Sevilla seferini yapan tren, saatte yaklaşık 200 kilometre hızla ilerlerken hatta duran Iryo trenine çarptı.

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TREN NORMAL HIZDA İLERLEDİ

El Pais’nin yayımladığı ses kayıtlarına göre, saat 08.36’da Renfe treninin makinistine sinyal sistemi LZB’yi kapatıp yeniden açması ve normal hızda ilerlemesi söylendi. Oysa olağanüstü koşullarda uygulanması gereken prosedür, görüş mesafesi içinde ilerlemeyi ve saatte 40 kilometre hız sınırına uyulmasını öngörüyordu. Saat 08.41’de Iryo treninin makinisti, sinyal kaybı yaşadığını ve Urda girişinde durduğunu kontrol merkezine bildirdi. Buna rağmen arkadan gelen trene normal hızda ilerleme talimatı verildiği aktarıldı. Çarpışmaya kadar geçen sürede gerekli uyarının yapılmaması, soruşturmadaki kritik başlıklardan biri oldu.

GÖREVLİLER İFADE VERDİ

Kazanın ardından Madrid Atocha kontrol merkezinde görevli çalışanların ifadelerine başvuruldu. Başbakan Pedro Sanchez, soruşturmada ihmal veya güvenlik sistemlerinde kusur tespit edilmesi halinde sorumluların hesap vereceğini söyledi. 29 Kasım’da yapılacak erken genel seçim kararı alan Sanchez’in siyasi geleceği; yolsuzluk iddiaları, Sebte’deki göçmen krizi ve konut sorunu nedeniyle zaten tartışma konusuyken tren faciasındaki ihmaller zinciri bu baskıyı daha da artırdı.