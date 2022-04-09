Tren bekleyen sivilleri vurdular: Beşi çocuk en az 50 ölü...

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UKRAYNA’da altı haftadır devam eden savaşın en kanlı saldırılarından biri ülkenin doğusundaki Kramatorsk’ta meydana geldi. Ülkenin doğusundaki Kramatorsk şehri, ayrılıkçıların kontrolündeki bölgeye sınır. Ülkenin batı ve kuzeyinden çekilen Rus güçlerinin Donbas’a yönelik kapsamlı bir saldırı başlatması beklenirken, bölgeden sivillerin tahliyesine hız verilmişti. Ukraynalı yetkililer halkı, Kramatorsk dahil civar yerleşimleri birkaç gün içinde terk etmeleri yönünde uyarıyordu. Roket düştüğü sırada istasyonda bulunanlar, bu çağrı üzerine kenti terk etmekte olan sivillerdi. En az 50 sivilin öldüğü, yaklaşık 100’ünün de yaralandığı tren istasyonunda dehşet manzaraları yaşandı. Saldırı sonrası tahliye dururken, olay yerindeki AFP muhabirleri, istasyona düşen roketin kalıntıları üzerinde Rusça “Çocuklarımız için” yazdığını aktardı.

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‘DÖRT BİN KİŞİ VARDI’

Görgü tanıkları her yere dağılmış cesetler olduğunu belirtirken, sahipsiz bavullar ve oyuncaklar objektiflere takıldı. Yerel yetkililer, saldırı sırasında istasyonda çoğu kadın ve çocuk 4 bin kişinin bulunduğunu bildirdi. 2014 yılında kısa süreliğine ayrılıkçıların kontrolüne geçen şehirde, işgalin başından beri Donbas’ta devam eden çatışmalara rağmen bu büyüklükte bir saldırı yaşanmamıştı.

ZELENSKİ: KÖTÜLÜĞÜN SINIRI YOK

SALDIRI tam da Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Yüksek Komiseri Jose Borrell’in Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile buluşmak üzere Kiev’e hareket ettikleri sırada meydana geldi. AB yetkilileri saldırıyı kınarken, Zelenski ilk açıklamasında, “Kötülüğün sınırı yok” dedi.

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BUÇA’DAN BETERİ

Bu arada Zelenski, Buça’da Rus güçlerinin çekilmesiyle ortaya çıkan sivil katliamının daha beterinin Borodianka’da meydana gelmiş olabileceğini söyledi. Zelenski Kiev şehir merkezine 55 km mesafedeki Borodianka’ya ilişkin, “Orası çok daha korkunç. Daha fazla sayıda kurban var. Bölgedeki şiddet büyük bir yıkıma neden oldu. Birçok bina yerle bir oldu. Cesetler ancak şimdi enkazlardan çıkarılabiliyor” dedi. Kiev banliyölerinden Irpin ve Buça’da Rusların çekilmesinin ardından çoğu elleri bağlı halde 400’den fazla sivil ceset ortaya çıkmıştı.

ROKETTE RUSÇA ‘ÇOCUKLARIMIZ İÇİN’ YAZISI

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KATLİAMI görüntüleyen AFP muhabirleri, istasyona düşen roketin kalıntıları üzerinde Rusça “Çocuklarımız için” yazdığını aktardı.

RUSYA, saldırıyı kendilerinin yapmadığını savundu. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun 8 Nisan tarihinde Kramatorsk’a yönelik herhangi bir füze saldırısı olmadığı kaydedilerek, “İstasyonda parçaları bulunan Tochka-U füzelerinin Ukrayna silahlı kuvvetleri tarafından kullanıldığına dikkat çekeriz” denildi.

SUMİ ‘ORK’LARDAN TEMİZLENDİ

UKRAYNA güçleri ülkenin kuzeyinde, Rusya sınırındaki Sumi şehrinin kontrolünü de geri aldı. Bölge Valisi Dmitro Zhivitski, kentin ‘ork’lardan temizlendiğini söyledi. Ukraynalılar tarafından Rus askerleri için sık sık ‘Yüzüklerin Efendisi’ filmindeki hayali kötü karakterler olan orklar benzetmesi kullanılıyor.

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