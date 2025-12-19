Travoita’nın oğlu Elvis Presiey’nin torunu mu

Haberin Devamı

ROCK’n Roll’un kralı Elvis Presley’nin ailesi içinde süren davada Hollywood’ı sarsan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Davada, ünlü oyuncu John Travolta’nın15 yaşındaki oğlunun, Elvis Presley’nin torununun oğlu olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddialar, Elvis Presley’nin eşi Priscilla Presley’nin eski iş ortakları Brigitte Kruse ve Kevin Fialko tarafından açılan 50 milyon dolarlık sözleşme ihlali davasına eklenen yeni dilekçede yer aldı. Belgelerde, Elvis’in torunu oyuncu Riley Keough’un, Travolta ve ölen eşi Kelly Preston’a çocuk sahibi olmaları için yumurtalarını verdiği ileri sürüldü. Bu iddia doğruysa, Travolta’nın oğlu Ben’in, Elvis Presley’nin torununun oğlu olduğu anlamına geliyor.

Haberin Devamı

YUMURTALARI KULLANILDI

Dava dosyasında yer alan bu iddiaların, üçüncü kişilerin beyanlarına dayandığı ve herhangi bir tıbbi belgeyle desteklenmediği belirtildi. Belgelerde ayrıca, Riley Keough’un annesi Lisa Marie Presley’nin de geçmişte Preston’ın hamile kalabilmesi için yumurtalarını verdiği öne sürüldü. Belgelerde, Lisa Marie Presley’nin yumurtalarının kullanılmadığı, bunun yerine Riley Keough’un yumurtalarının tercih edildiği ve Preston’ın 48 yaşında, Kasım 2010’da Ben’i dünyaya getirdiği öne sürüldü. Priscilla Presley ve oğlu Navarone Garibaldi Garcia’yı temsil eden avukatlar, iddialara sert bir açıklamayla yanıt verdi. Açıklamada, davacıların ‘etik sınırları aştığı’ ve bu iddiaların davayla ilgisi olmadığı savunuldu. Avukatlar, bu konunun mahkemede ele alınamayacağını vurguladı. Travolta ve Keough’un temsilcileri ise henüz iddialarla ilgili resmi bir açıklama yapmadı.

1991’de evlenen John Travolta ve Kelly Preston çiftinin iki erkek bir kız çocuğu oldu. En büyük oğulları Jett, 2009’da 16 yaşındayken hayatını kaybetti. Kelly Preston ise 2020 yılında meme kanseri nedeniyle yaşamını yitirdi.