×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Trafikte otomobilin camını yumruklayan sürücüye ev hapsi

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Otomobil#Antalya Emniyet Müdürlüğü
Trafikte otomobilin camını yumruklayan sürücüye ev hapsi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2025 22:19

Antalya'da otomobiliyle, seyir halindeki otomobilin önünü kesip, camını yumruklayan sürücü S.G., gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkan şüpheliye ev hapsi verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Haberin Devamı

Olay 8 Kasım günü, Serik ilçesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. G.K.B. ve A.B. otomobille seyir halindeyken içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil tarafından önleri kesilip, küfür ve hakaret edilip, araçlarının camı yumruklandı. Durumun bildirilmesi üzerine harekete geçen Antalya Emniyet Müdürlüğü birimlerince yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen sürücü S.G. ve yanındaki Z.D. aynı gün yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden araç sürücüsü S.G. hakkında konutu terk etmeme tedbiri (ev hapsi) uygulanmasına karar verilirken, sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu. Z.D. ise serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#Otomobil#Antalya Emniyet Müdürlüğü

BAKMADAN GEÇME!