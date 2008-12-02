Trafikte hands-free telefonlar da en az diğerleri kadar tehlikeli

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Trafikte cep telefonu kullanmanın sürücünün dikkatini dağıttığı ve kazalara yol açtığı öteden beri bilinen bir durum. Bunun için, yakaya takılan mikrofon ve kulaklıktan oluşan "hands-free" sistemler de geliştirildi. Ancak, ABD’de yapılan bir araştırma, bu sistemin de hem konuşanı, hem de otomobildeki diğer kişileri tehlikeye attığını ortaya koyuyor.

ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, sürücüler trafikte cep telefonuyla "hands-free" (eller serbest) özelliğini kullanarak konuşsa bile, kendilerini ve başkalarını tehlikeye atıyorlar.



Utah Üniversitesi’ne bağlı bilimadamları, 41 deneği simülatöre sokarak 12 km’lik bir parkurda araç sürdürdü. Sanal ortamda otomobil kullanan sürücülerin bir bölümü, hoparlör-mikrofon sistemi yardımıyla dışarıdaki bir arkadaşlarıyla telefonda görüştüler. İkinci bir grup, aracın içindeki arkadaşlarıyla sohbet etti. Üçüncü grup ise yalnızca trafiğe odaklandı.



Deneyin sonuçları, "Journal of Experimental Psychology: Applied" adlı bilimsel literatür dergisinin aralık sayısında yayınlandı. Sonuçlara göre, "hands-free" özelliğini kullanarak telefonla konuşmak, en az arabadaki yolcuyla konuşmak kadar tehlikeli sonuçlar doğurabiliyor. Sürücünün elleri meşgul olmamasına rağmen, telefonla konuşurken şeridinden çıkıyor ve otoyol çıkışlarını dört kat daha fazla kaçırıyor. Ancak takip mesafesi konusunda daha hassas davranıyor.