Trafik vergisine protesto

Yeni vergi sistemine göre Brüksel’de araba kullanan herkes, katettiği kilometre başına bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu sistem, Brüksel sakinleri için mevcut trafik vergisinin yerini alacak ancak Flaman ve Valonya bölge sakinleri de başkente geçiş yaptıkları süre boyunca kilometre vergisine tabi tutulacak. Brüksel içinde 20 kilometre yol kateden bir sürücü, yaklaşık 10 Euro para ödeyecek. Vergi uygulaması, yalnızca hafta içi ve gün boyunca geçerli olacak.

Göstericiler “Kilometre vergisine hayır. Biz koyun değiliz” yazılı dövizler taşıdı.