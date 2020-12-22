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Haber Giriş: 22.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Trafik vergisine protesto

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Trafik vergisine protesto
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Belçika’nın başkenti Brüksel’de toplanan göstericiler, 2022’den itibaren hayata geçirilmesi planlanan ve katedilen kilometre başına ücret ödenmesini öngören vergi sistemini protesto etti.

Yeni vergi sistemine göre Brüksel’de araba kullanan herkes, katettiği kilometre başına bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu sistem, Brüksel sakinleri için mevcut trafik vergisinin yerini alacak ancak Flaman ve Valonya bölge sakinleri de başkente geçiş yaptıkları süre boyunca kilometre vergisine tabi tutulacak. Brüksel içinde 20 kilometre yol kateden bir sürücü, yaklaşık 10 Euro para ödeyecek. Vergi uygulaması, yalnızca hafta içi ve gün boyunca geçerli olacak.

Trafik vergisine protesto

Göstericiler “Kilometre vergisine hayır. Biz koyun değiliz” yazılı dövizler taşıdı.

 

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