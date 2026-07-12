Torunlarıyla hasret giderdi

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İngiltere seyahatleri sırasında devlet koruması statülerinin kaldırılmasına yönelik hukuki itirazları ve güvenlik endişeleri konusundaki tartışmalar sürerken gerçekleşen bu ziyaret, kraliyet kaynakları tarafından aile içindeki buzların erimesi yönünde kritik bir adım olarak değerlendirildi. Sıkı güvenlik önlemleri altında yapılan ve içeriği gizli tutulan görüşme, Prens Harry’nin babası Kral Charles ile olan gerilimli ilişkisinde bir dönüm noktası olarak yorumlandı. İngiliz basını ziyareti güvenlik tartışmalarının ardından gelen sürpriz bir aile zirvesi olarak manşetlerine taşıdı. Bu ziyaretle Kral Charles, torunları yedi yaşındaki Archie ve beş yaşındaki Lilibet’i dört yılı aşkın bir süredir ilk kez yüz yüze gördü. Prens Harry ve Meghan, Kraliçe 2. Elizabeth’in cenazesine katıldıkları 2022 yılından bu yana İngiltere’de birlikte bulunmamışlardı.