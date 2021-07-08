‘Toprak bütünlüğünü koruyabilen bir Ukrayna istiyoruz’

Çavuşoğlu, “Bu reformlarla daha güçlü ve müreffeh bir Ukrayna görmek istiyoruz. İyi bir reform sürecinden geçmiş bir Ukrayna ile Donbas ve Kırım krizlerinin sonuçlarının üstesinden gelmek çok daha kolay olacaktır” ifadelerini kullandı. Reformun bürokrasinin her düzeyinde görülmesinin ve yönetimin de bu sürece örnek olmasının önemine işaret eden Çavuşoğlu, Kırım Tatarlarını “yerli halk” statüsünde tanıdıkları için de Ukrayna Parlamentosu’nu ve yönetimini tebrik etti. Çavuşoğlu toplantının ardından ikili temaslarda bulunmak üzere Finlandiya’nın başkenti Helsinki’ye geçti.

Bu rehber gastronomi tutkunlarına yol gösteriyor