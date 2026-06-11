Toplumsal kutuplaşma derinleşiyor, ırkçı söylemler sertleşiyor… Birleşik Krallık alarm veriyor

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Birleşik Krallık, son dönemde hem sokak olayları hem de siyasi gelişmelerle birlikte göç, kimlik ve ırkçılık tartışmalarının yeniden merkezine oturdu. Kuzey İrlanda’dan İngiltere’nin güneyine uzanan olaylar zinciri, ülkede toplumsal gerilimin arttığı yönündeki tartışmaları güçlendiriyor.

HER YERİ YAKTILAR

Kuzey İrlanda’nın başkenti Belfast’ta pazartesi gecesi yaşanan olayda, üç yıl önce sığınmacı statüsü verilen 30 yaşındaki Sudanlı Hadi Alodid’in 40’lı yaşlardaki bir İrlandalıyı bıçaklayarak ağır yaralaması olayların fitilini ateşledi. Olayın ardından başta Belfast olmak üzere ülkedeki farklı kent ve kasabalarda toplanan eylemciler, göçmenlere tepki gösterirken Londra’nın göç politikalarını da eleştirdi. Eylemler kısa sürede polise, göçmenlere ve kamu malına zarar verilen sokak olaylarına dönüştü. Siyah kapüşonlu, yüzleri maskeli eylemciler, kentin farklı bölgelerinde göçmenleri hedef alarak ev, dükkân ve araçlarını ateşe verdi. Olaya ülkedeki her çevreden tepki gösterilirken, aşırı sağcılar göçmen karşıtı ifadelerle “toplu sınır dışı” çağrıları yaptı.

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SİYASETÇİLER KINADI

Kuzey İrlandalı politikacılar ve polis, nefretin kışkırtılmaması ve belirli toplulukların hedef alınmaması için art arda itidal çağrısı yaptı. Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O’Neil, “Maskeli grupların, evleri ateşe vererek aileleri yuvalarını terk etmeye zorlaması iğrenç bir korkaklıktan başka bir şey değil” diyen O’Neill, “Bu, apaçık bir zorbalıktır” derken bıçaklı saldırının korkunç olduğunu ancak masum insanlara saldırmak için bu eylemin istismarının kabul edilemeyeceğini söyledi.

SOUTHAMPTON’DA DA YAŞANMIŞTI

Geçen hafta da İngiltere’nin güney kenti Southampton’da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Henry Nowak’ın aralık ayında 23 yaşındaki Sih kökenli Vickrum Digwa tarafından bıçaklanarak öldürülmesi ve yeni ortaya çıkan gözaltı görüntüleri büyük bir infiale ve şiddetli protestolara yol açmıştı. Olay, polisin müdahale biçimi, ırkçılık iddiaları ve güvenlik politikaları üzerinden siyasi bir krize dönüşmüştü. Kamera kayıtlarında, Digwa tarafından bıçaklanan 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Nowak’ın yerde can çekişirken olay yerine gelen polislerin, kendisinin ırkçı tacize uğradığını iddia eden katil zanlısına inanarak, ağır yaralı haldeki kurban Nowak’a kelepçe taktığı anlar büyük tepki toplamıştı.

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SİYASET AŞIRI SAĞA KAYIYOR

Birleşik Krallık’taki siyasi cephede göç ve kimlik tartışmalarını merkeze alan Reform UK Partisi’nin mayıs ayındaki yerel seçimlerde elde ettiği kazanımlar dikkati çekerken siyasi analistler bu yükselişi, göç politikalarına yönelik memnuniyetsizlik ve ekonomik zorluklarla ilişkilendiriyor. Son anketler aşırı sağcı Reform UK Partisi’nin muhtemel bir seçimde oyların yüzde 26’sını alarak sandıktan birinci parti çıkabileceğine işaret ediyor.

Yaşanan olaylar da ülkenin siyasal ekseninde sağa kayış tartışmalarını güçlendiriyor. Uzmanlara göre yaşanan gelişmeler, doğrudan ırkçılığın arttığı anlamına gelmeyebilir; ancak hem sokak olaylarının görünürlüğü hem de siyasi söylemlerin sertleşmesi, toplumsal kutuplaşmanın derinleştiğine işaret ediyor. Göç, güvenlik ve kimlik ekseninde şekillenen tartışmaların, Birleşik Krallık’ın siyasal atmosferini ve toplumsal ilişkilerini önümüzdeki dönemde daha da belirlemesi bekleniyor.

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TÜRK BERBER DE HEDEF ALINDI

Olaylarda berber dükkânı zarar gören Türk vatandaşı Özer Soysüren, saldırı sonrası Türkiye’nin Londra Başkonsolosluğu ve Cumhurbaşkanlığı tarafından yalnız bırakılmadıklarını söyledi. Ballyclare kasabasındaki berber dükkânlarının saldırıya uğradığını belirten Soysüren, bin 500 sterlinlik zararı olduğunu ifade etti. 20 yıldır bölgede çalıştıklarını ve halkla iyi ilişkiler kurduklarını vurgulayan Soysüren, olayların ardından hem yerel halktan hem de siyasetçilerden destek aldıklarını belirterek, “Yalnız bırakılmadık” diye konuştu.