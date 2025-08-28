Toplu mezardan kaçış: Boğazı kesilerek gömüldü... Tırnaklarıyla toprağı kazıp çıktı! Ukraynalı askerin hayatta kalma mücadelesi

Haberin Devamı

Donetsk bölgesinin doğusunda bulunan Pokrovsk yakınlarında Rus güçlerince yakalanan 33 yaşındaki Ukrayna Ulusal Muhafız askeri Vladislav, ağır işkencelere uğradı.

Pokrovsk cephesinde görevli Vladislav, bölgeye düzenlenen Rus taarruzunda esir düştü. Kendisinden önce yakalanan Ukrayna istihbaratı üyelerinin gözleri oyuldu, dudakları, kulakları ve burunları kesildi. Rus güçleri, savaş esiri Vladislav'ın da boğazını keserek yaşamını yitiren 7 silah arkadaşıyla beraber toplu mezara gömdü.

Boğazındaki yaradan dolayı konuşamayan Vladislav, yaşadıklarını eşi ve kardeşiyle yazılı notlar aracılığıyla paylaştı. 1 çocuk babası Vladislav, bu notlarda diğer esirlerin uğradığı şiddeti aktardı. Ukraynalı askerin anlattıklarına göre, 4 yaşındaki kızını görebilme umudu, hayatta kalma mücadelesinde en büyük motivasyonu oldu.

VLADİSLAV'IN KAÇIŞI

Ukraynalı kamu yayıncısı Suspilne Dnipro'nun bildirdiğine göre Vladislav, esaret altında kalan mahkumların korkunç işkencelere maruz bırakıldığını söyledi. Eşi Victoria ise cesetlerin üzerinin çöp ile örtüldüğünü ifade ederek, Vladislav’ın ellerinin bağlı olduğunu ancak mezardaki kırık bir cam şişesiyle ipleri kesmeyi başardığını belirtti. Yaralarını kendi imkanlarıyla sarmaya çalışan asker, boğazına bez parçası bağlayarak kanamayı durdurmaya çalıştı.

Rus askerleri mezarın bulunduğu bölgeden ayrılırken, tırnaklarıyla toprağı kazmayı başaran Vladislav, gömüldüğü mezardan çıktı. Ağır yaralı haldeki Ukraynalı asker, yerde sürünerek Ukrayna mevzilerine ulaşmaya çalıştı.

Ağustos ayı başında yakalanan Vladislav, hayatta kalabilmek için 5 gün boyunca süründükten sonra Ukrayna birliklerine ulaşmayı başardı.

'ONU FARKLI KILAN ŞEY...'

Vladislav, 17 Ağustos’ta Dnipropetrovsk bölgesindeki bir hastaneye ulaştırıldı. Aşırı kan kaybı yaşayan askerin yaraları iltihaplanmıştı. Durumunun kritik olduğunu gören doktorlar, Vladislav'ı tedavi altına alındı.

Hastanenin genel müdürü Serhiy, Vladislav'ın yaşadığı tehlikeye ilişkin, "Boğazınızı kestiklerinde, bir insan kan kaybederken, çok az şansınız oluyor. Sonuna kadar direndi. Onu farklı kılan şey, her şeyin yoluna gireceğinden emin olmasıydı" ifadelerini kullandı.

Doktorlar tarafından gerçekleştirilen ameliyatın ardından askerin yeniden nefes alabilmesi için ileri düzey rekonstrüktif tedavi planlandığı belirtildi. Serhiy, savaşta ilk kez bu tür bir vaka ile karşılaştıklarını vurguladı. Sağlık ekibi, Vladislav’ın yaşam mücadelesinin devam ettiğini kaydetti.

Fotoğraf: Instagram

YENİDEN CEPHEYE DÖNMEK İSTİYOR

Vladislav’ın kardeşi Yevhen, yaşadığı ağır işkencelere rağmen Ukraynalı askerin cepheye dönmek istediğini ifade etti. Şu anda 24 saat gözetim altında tutulan Vladislav, yalnızca mektuplaşarak iletişim kurabiliyor.

Yevhen, "Kendisini yakalayanların, onun ve 7 yoldaşının hissettiği acıyı tatmasını sağlamak için tekrar savaşmak istiyor" dedi.

Vladislav, iyileşme sürecinin ardından yeniden göreve dönmeye hazır olduğunu bildirdi. Ailesi, Vladislav’ın iradesine destek verdiklerini duyurdu.

Ukraynalı yetkililer, güvenlik gerekçesiyle Vladislav'ın tam adını açıklamadı.

VLADISLAV OLAYI RUSYA'YA İLK İŞKENCE SUÇLAMASI DEĞİL

Donetsk’te bu yılın başlarında esir düşen Ukraynalı paraşütçü Andrii de benzer işkencelere uğradığını açıklamıştı. Andrii, 14 ay süren esaret boyunca elektrik verilerek işkence gördüğünü, aç bırakıldığını ve sürekli darp edildiğini belirtmişti.

Ayrıca, bir askeri cerrah tarafından midesine "Rusya’ya Şan" yazıldığını ifade eden Andrii, yaşadıklarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı.

İngiliz Daily Mail'ın haberinde, bu açıklamaların, Vladislav vakasının münferit olmadığı ve savaş esirlerine yönelik kötü muamelenin sistematik hale geldiğini ortaya koyduğu yorumuna yer verildi.

RUSYA'YA YÖNELİK İNSAN HAKLARI İHLALİ İDDİALARI

Vladislav’ın yaşadıkları, Ukraynalı esirlerin karşılaştığı zorlukları yeniden gündeme taşıdı. İnsan hakları grupları ve uluslararası gözlemciler, Rusya'yı savaş hukukunu çiğneyerek esirlere yönelik insan hakları ihlalleri yaşandığını öne sürmüştü.

Birleşmiş Milletler (BM) daha önce Rus güçlerini esirlere infaz ve işkence yapmakla suçlamıştı. Esaretten kurtulan Ukraynalılar, saatlerce dövüldüklerini, aç bırakıldıklarını ve sorgulama sırasında elektrik şokuna maruz bırakıldıklarını iddia etmişti. Esaret sürecine dair konuşan askerler, bazılarının sakat bırakıldığını, bazılarının ise propaganda şarkıları söylemeye zorlandığını dile getirmişti.