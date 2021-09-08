TopGun’da kopya şüphesi

GÖREVİMİZ Tehlike serisinin 7’nci filmin çekimleri için İngiltere’de bulunan Tom Cruise’un BMW marka otomobili, Birmingham’da kaldığı Grand Otel’in önünden çalınmıştı. Hırsızların 100 bin Sterlin (1.2 milyon TL) değerindeki aracı sinyal yansıtıcı bir cihaz aracılığıyla kaçırdığı düşünülüyor.

West Midlands polis ekipleri aracı kısa süre sonra bulurken, içinde oyuncuya ait değerli eşyaların olmadığı bildirilmişti. Araçtaki küçük bir kasada bulunan Top Gun: Maverick filminin kopyasının ise otomobilde bulunduğu, ancak filmin kopyalanıp kopyalanmadığının bilinmediği belirtildi.

Öte yandan “Top Gun: Maverick”in gösterim tarihi yine ertelendi.

VİZYON TARİHİ YİNE ERTELENDİ

İlk olarak 12 Temmuz 2019’da çıkması planlanan filmin gösterimi önce Haziran 2020’ye ertelenmiş, ardından koronavirüs salgını nedeniyle dört defa daha ertelenerek 19 Kasım 2021 olarak duyurulmuştu. Filmin vizyon tarihi 27 Mayıs 2022’ye ertelenirken, bu kararın sızdırılma ihtimaline karşı alındığı öne sürüldü. Tom Cruise’un başrolünü üstlendiği ve Tony Scott’un yönettiği ilk Top Gun filmi 1986 yılında gösterime girmiş ve aktörün şöhret kazanmasında etkili olmuştu.

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