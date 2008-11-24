Topal ördek depresyonda

Kasım CİNDEMİR / WASHINGTON Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Beyaz Saray’ı iyi bilen bir kaynağa göre Bush sevilmediği için üzülüyor, yemiyor, uyuyamıyor ve içiyor. Kaynak, "En iyi dostu Jim Beam (viski)" diyor.

GÖREVİ bırakmasına haftalar kala, ABD Başkanı George W. Bush’un depresyona girdiği iddia edildi. Beyaz Saray’ı içeriden bilen kaynaklara dayanılarak verilen bir habere göre, ABD Başkanı, First Lady Laura Bush’a "O kadar çaba harcamama rağmen neden benden nefret ediliyor" diye sordu.



Bush’un geceleri Beyaz Saray’daki Lincoln Yatak Odası’na giderek Abraham Lincoln’ün portresinin önünde saatlerce oturduğu bile öne sürüldü. Lincoln "ABD’nin en çok sevilen Başkanı" konumunda. Halk tabanındaki desteği Richard Nixon’dan bile az olan Bush’un, 44. Başkan seçilen Barack Obama’yı Beyaz Saray’da kabul ettikten sonra "daha da kötü hale geldiği" belirtiliyor.



Bush’un yemekten kesildiği ve geceleri hiç uyuyamadığı, uyuyunca kabus gördüğü bolca alkol tükettiği iddia edildi. Aynı habere göre, bir kaynak "En iyi dostu Jim Beam. Özellikle geceleri" diye konuştu.



İltifata kızdı



Haberde, Başkan Bush’un eşi ile ilişkisinin de iyi olmadığı iddia edilerek, Beyaz Saray’daki buluşmada Michelle Obama’ya "kırmızı giysi size çok yakışmış" demesine First Lady’nın tepki gösterdiği öne sürüldü. Barack ve Michelle Obama’nın Beyaz Saray ziyaretinden sonra, Bush’un, bir Beyaz Saray çalışanına, "Sanki hayatım bitmiş gibi. Tam bir başarısızlık gibiyim, buradan gitmeyi sabrısızlıkla bekliyorum. Washington dünyanın en sefil yeri" dediği ileri sürüldü.



