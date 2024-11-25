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Top modelden şiddet davası

Güncelleme Tarihi:

#Jenn An#Kanye West#Şiddet Davası
Top modelden şiddet davası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

ABD’de yayınlanan ‘Amerika’nın Top Modeli’ yarışmacılarından Jenn An, ünlü rapçi Kanye West’e 2010 yılında bir müzik videosunun çekimi sırasında kendisine fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla dava açtı.

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Dava dilekçesine göre, Kanye West, ‘In for the Kill’ şarkısının video klibinin çekimleri sırasında, bir sahne için Jenn An’in boğazına yapışarak onu boğmaya başladı.

Nefessiz kalan model kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve çekim ekibindeki çalışanların da kendisine yardım etmediğini öne sürdü. Jenn An, West ve yapım şirketi Universal Müzik’ten “zihinsel, duygusal ve fiziksel yaralanma; sıkıntı, acı ve itibarın zedelenmesi nedeniyle tazminat” talep ediyor.

Geçtiğimiz aylarda West’in iki eski çalışanı, ünlü rapçiye cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyal dava açmıştı.

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#Jenn An#Kanye West#Şiddet Davası

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