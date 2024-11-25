Top modelden şiddet davası

Haberin Devamı

Dava dilekçesine göre, Kanye West, ‘In for the Kill’ şarkısının video klibinin çekimleri sırasında, bir sahne için Jenn An’in boğazına yapışarak onu boğmaya başladı.

Nefessiz kalan model kısa süreli baygınlık geçirdiğini ve çekim ekibindeki çalışanların da kendisine yardım etmediğini öne sürdü. Jenn An, West ve yapım şirketi Universal Müzik’ten “zihinsel, duygusal ve fiziksel yaralanma; sıkıntı, acı ve itibarın zedelenmesi nedeniyle tazminat” talep ediyor.

Geçtiğimiz aylarda West’in iki eski çalışanı, ünlü rapçiye cinsel saldırı ve tehdit iddialarıyal dava açmıştı.