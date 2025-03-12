Top artık Putin'de: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir! Trump'tan tek cümlelik sinyal...

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Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cidde'de yapılan görüşmeyle, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

TOP ARTIK RUSYA'DA

ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu gelişme sonrası "topun Rusya'da olduğunu" söyledi. Donald Trump, bu gelişme sonrası Zelenski'yi tekrar Beyaz Saray'a davet etmeye açık olduğunu söyledi ve o da artık son kararın Rusya'da olduğuna işaret ederek "Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek" dedi.



Suudi Arabistan'daki toplantı, sallantılı geçen son günlerin ardından bir "sıfırlama" işlevi görebilir. Ancak ABD ve Ukrayna'nın bundan sonrası için tamamen aynı noktada olduğu anlamına gelmiyor.



BBC'de yer alan yoruma göre, Zelenski artık geleneksel diplomatik kalıpları çok da umursamayan gelgitli bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya olduğunu biliyor. Topu Rusya'nın sahasında tutmak için elinden geleni yapacak, ancak topun yine kendi sahasına gelebileceğinin de farkında olacak.



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Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul edip etmeyeceği henüz belirsiz. Trump ekibinin Putin'i ikna etmek için ne kadar çaba göstereceği, Trump'ın Ukrayna'ya uyguladığı stratejinin Moskova'da işe yarayıp yaramayacağı bilinmiyor.

Kremlin, uzun zamandır çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere açık olduğunu iddia ediyor ancak Putin geçtiğimiz hafta öldürülen Rus askerlerinin annelerine yaptığını konuşmada Moskova'nın asla "teslim olmayacağını" söyledi. Ayrıca savaş yanlısı Rus muhafazakarlar, ateşkesi ihanet olarak görebilirler.

ABD'li yayın organı CNN International'a göre, Moskova barış konusunda ciddiyse zor tavizler verilmesi gerekebilir. Bu durum ayrıca Putin'in Trump'la olan tuhaf sıcak ilişkisinde de belirleyici bir dönüm noktası olabilir.



TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK SİNYAL



Trump dün geceki açıklamasında "Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek. Hayır derlerse o zaman maalesef burada barışın önündeki engelin ne olduğunu anlayacağız." ifadelerini kullandı. Batı medyası Rusya'da gelecek bir hayır cevabının Trump'ın kesinlikle hoşuna gitmeyeceği ve tablonun bir anda tersine dönebileceği iddia ediliyor.



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İngiliz Telegraph gazetesi ise "Vladimir Putin Cidde teklifini reddederse Amerika nasıl yanıt verecek?" sorusunun cevabını arıyor. Rus güçlerinin son dönemde özellikle Kursk bölgesinde ciddi ilerlemeler sağladığını hatırlatan Telegraph Moskova'nın ateşkesi kabul etmekte son derece isteksiz davranacağını öne sürdü.

Gazeteye göre Putin, her şey halledildikten sonra barış masasına oturmak istiyor ancak ABD şu anda tam tersini işaret ediyor. Ukrayna'nın hala yaklaşık 100 kilometrekarelik Rus toprağını, kendi toprakları karşılığında pazarlık konusu olarak elinde tuttuğu bir zamanda, savaşa ara vermelerini istiyor.

Telegraph'a göre Rusya bu teklifi reddederse, Amerika'nın önünde tek bir seçenek var: Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sağlayarak bu kez Kremlin'e baskıyı artırmak.