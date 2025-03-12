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Top artık Putin'de: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir! Trump'tan tek cümlelik sinyal...

Güncelleme Tarihi:

#Rusya#Ukrayna#Putin
Top artık Putinde: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir Trumptan tek cümlelik sinyal...
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 07:59

Ukrayna'nın 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıklaması ile gözler Rusya'ya çevrildi. Trump "Umarım Başkan Putin de ateşkesi kabul edecek. Hayır derlerse o zaman maalesef burada barışın önündeki engelin ne olduğunu anlayacağız." ifadeleri ile topun artık Putin'de olduğunu belirtirken, Batı medyası Rusya'nın teklifi kabul etmemesi durumunda neler olabileceğini sorguladı.

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Ukrayna ile ABD heyetleri arasında Cidde'de yapılan görüşmeyle, Kiev hemen devreye girecek şekilde 30 günlük bir ateşkesi kabul etmeye hazır olduğunu açıkladı.

TOP ARTIK RUSYA'DA

ABD heyetine başkanlık eden Dışişleri Bakanı Marco Rubio bu gelişme sonrası "topun Rusya'da olduğunu" söyledi. Donald Trump, bu gelişme sonrası Zelenski'yi tekrar Beyaz Saray'a davet etmeye açık olduğunu söyledi ve o da artık son kararın Rusya'da olduğuna işaret ederek "Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek" dedi.

Top artık Putinde: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir Trumptan tek cümlelik sinyal...

ZELENSKİ ARTIK HER ŞEYİN FARKINDA

Suudi Arabistan'daki toplantı, sallantılı geçen son günlerin ardından bir "sıfırlama" işlevi görebilir. Ancak ABD ve Ukrayna'nın bundan sonrası için tamamen aynı noktada olduğu anlamına gelmiyor.

BBC'de yer alan yoruma göre, Zelenski artık geleneksel diplomatik kalıpları çok da umursamayan gelgitli bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya olduğunu biliyor. Topu Rusya'nın sahasında tutmak için elinden geleni yapacak, ancak topun yine kendi sahasına gelebileceğinin de farkında olacak.

Top artık Putinde: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir Trumptan tek cümlelik sinyal...

RUSYA ZOR TAVİZLER VERMEK ZORUNDA KALABİLİR

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Rusya'nın 30 günlük ateşkesi kabul edip etmeyeceği henüz belirsiz. Trump ekibinin Putin'i ikna etmek için ne kadar çaba göstereceği, Trump'ın Ukrayna'ya uyguladığı stratejinin Moskova'da işe yarayıp yaramayacağı bilinmiyor.

Kremlin, uzun zamandır çatışmayı sona erdirmek için müzakerelere açık olduğunu iddia ediyor ancak Putin geçtiğimiz hafta öldürülen Rus askerlerinin annelerine yaptığını konuşmada Moskova'nın asla "teslim olmayacağını" söyledi. Ayrıca savaş yanlısı Rus muhafazakarlar, ateşkesi ihanet olarak görebilirler.

ABD'li yayın organı CNN International'a göre, Moskova barış konusunda ciddiyse zor tavizler verilmesi gerekebilir. Bu durum ayrıca Putin'in Trump'la olan tuhaf sıcak ilişkisinde de belirleyici bir dönüm noktası olabilir.

TRUMP'TAN TEK CÜMLELİK SİNYAL

Trump dün geceki açıklamasında "Umarım Başkan Putin de (ateşkesi) kabul edecek. Hayır derlerse o zaman maalesef burada barışın önündeki engelin ne olduğunu anlayacağız." ifadelerini kullandı. Batı medyası Rusya'da gelecek bir hayır cevabının Trump'ın kesinlikle hoşuna gitmeyeceği ve tablonun bir anda tersine dönebileceği iddia ediliyor.

Top artık Putinde: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir Trumptan tek cümlelik sinyal...
RUSYA TEKLİFİ REDDERSE ABD'NİN ÖNÜNDE TEK BİR SEÇENEK VAR

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İngiliz Telegraph gazetesi ise "Vladimir Putin Cidde teklifini reddederse Amerika nasıl yanıt verecek?" sorusunun cevabını arıyor. Rus güçlerinin son dönemde özellikle Kursk bölgesinde ciddi ilerlemeler sağladığını hatırlatan Telegraph Moskova'nın ateşkesi kabul etmekte son derece isteksiz davranacağını öne sürdü.

Gazeteye göre Putin, her şey halledildikten sonra barış masasına oturmak istiyor ancak ABD şu anda tam tersini işaret ediyor. Ukrayna'nın hala yaklaşık 100 kilometrekarelik Rus toprağını, kendi toprakları karşılığında pazarlık konusu olarak elinde tuttuğu bir zamanda, savaşa ara vermelerini istiyor.

Telegraph'a göre Rusya bu teklifi reddederse, Amerika'nın önünde tek bir seçenek var: Ukrayna'ya daha fazla askeri destek sağlayarak bu kez Kremlin'e baskıyı artırmak.

Top artık Putinde: Rusya zor tavizler vermek zorunda kalabilir Trumptan tek cümlelik sinyal...


Gözden KaçmasınABDden ateşkes açıklaması: Ukrayna müzakerelere başlamayı kabul ettiABD'den ateşkes açıklaması: Ukrayna müzakerelere başlamayı kabul ettiHaberi görüntüle
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#Rusya#Ukrayna#Putin

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