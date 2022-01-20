Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir

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Bilim insanları, Tonga'da meydana gelen devasa volkanik patlamasının, yerel ekonomi için hayati önem taşıyan mercan resiflerine ve balıkçılığa yıllarca süren hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET

Hükümet bin Hiroşima nükleer bombasına eşdeğer bir kuvvete sahip bir patlama ve 30 kilometreye kadar havaya yayılan gaz ve kül bulutundan sonra yaptıkları açıklamada “benzeri görülmemiş bir felaketle” karşı karşıya olduklarını söylediler.



Patlamanın ardından gelen tsunamide 15 metreye varan dev dalgalar oluşturdu ve bu dalgalar Mango adacığındaki bütün bir köyü yok etti. Bölgeden gelen son görüntüler kökünden sökülmüş ağaçları, parçalanmış binaları, düşmüş elektrik hatlarını ve enkaz halindeki yolları ortaya çıkardı.

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Ventanilla'daki yerel yetkililer Tonga patlamasının vahşi yaşamı öldüren ve yerel plajlara ciddi şekilde zarar veren bir petrol sızıntısına neden olduğunu duyurdu.

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BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ: ASİT YAĞMURLARI UZUN VADELİ BİR FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Tongalılar felaket sonrası yıkılan evlerini inşa etmeye, külleri temizlemeye ve normal hayata dönmeye çalışırken bilim insanları kükürt dioksit ve nitrojen oksit oluşturan asit yağmurlarının daha uzun vadeli bir çevre felaketini ortaya çıkmasından endişeli.



Tonga'da yaklaşık 100 bin kişilik nüfusunun çoğunun geçimini sağlayan 700.000 kilometrekarelik özel ekonomik bölgesinde ise korkular daha büyük. Hafta sonundaki büyük patlamadan önce bile, balıkçı ekipleri deniz suyunun balıkları zehirleyen zehirli volkanik deşarjla kirlendiği konusunda uyarılmıştı. Kül kirliliği artık hayatta kalan sürülerin göç etmesine neden olabilir.

İÇME SUYU ALARMI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı uyarıda “Daha fazla volkanik aktivite göz ardı edilemez” dedi. Kolera ve ishal gibi hastalık riskinin artması nedeniyle bölgede güvenli içme suyuna erişimi yeniden sağlamak hayati önem taşıyor. Yardım kuruluşları acilen vatandaşlara güvenli içme suyu sağlamaya çalışırken bölgedeki su kalitesinin iyileşmesinin yıllar alabileceği belirtiliyor.

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