Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Koca Dünyada ilk olacak diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyorBakan Koca 'Dünyada ilk olacak' diyerek duyurdu: Pazartesi başlıyor#Bakan Koca
İngiltere, Acun Ilıcalıyı konuşuyor 11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan...İngiltere, Acun Ilıcalı'yı konuşuyor! "11 yıllık saltanat bitti, daha ilk maçtan..."#Acun Ilıcalı
Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, Domuz Geceleri ve kabus gibi bir malikane...Playboy ‘tarikatı’nın kirli tarihi: Reşit olmayan kızlar, 'Domuz Geceleri' ve kabus gibi bir malikane...#PLAYBOY
Kartalda sağlık merkezinde dehşet Ömür hemşire hayatını kaybettiKartal'da sağlık merkezinde dehşet! Ömür hemşire hayatını kaybetti#Saldırı
Türkiyeden arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktıTürkiye'den arabuluculuk hamlesi... Rusya ve Ukrayna yeşil ışık yaktı!#RUSYA
Merkez Bankası faiz kararını açıkladıMerkez Bankası faiz kararını açıkladı#Merkez Bankası
İstanbul’a İzlanda kışı geliyor Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyorİstanbul’a İzlanda kışı geliyor! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli kar yağışı bekleniyor#İstanbul
Rüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındıRüşvet alırken suçüstü yakalanan Selçuk Erdağı görevden alındı#Bilecik
İstismarcı doktor için rekor tazminat... 37 yıl boyunca yüzlerce kişiyi taciz etmişİstismarcı doktor için rekor tazminat... 37 yıl boyunca yüzlerce kişiyi taciz etmiş#ABD
Safiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettikSafiye Soyman ve Faik Öztürk hakkında şok iddia: Tanınmış kişiler olduğu için itimat ettik#Safiye Soyman
Uzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim Kaç gün beklemeliyimUzmanlar yanıtlıyor: Omicron geçirdim, spor yapabilir miyim? Kaç gün beklemeliyim?#COVID-19
Görüntüler büyük tepki çekti Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldıGörüntüler büyük tepki çekti! Hastanede skandal: Görevden alındı, soruşturma başlatıldı#Hastane
En ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerlerEn ucuzu 6 TL, en pahalısı 157 bin 470 TL oldu... İşte en çok tercih edilen yerler!#Seyahat
Öğretmenlikten alınmıştı Yeni görevi belli olduÖğretmenlikten alınmıştı! Yeni görevi belli oldu#Aksaray
İGA’nın, Artwist Artıktan Sanata projesi çocuklara umut oluyorİGA’nın, Artwist 'Artıktan Sanata' projesi çocuklara umut oluyor#Emine Erdoğan
HABERLERDünya Haberleri

Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir

#Tonga#Volkan#Tsunami
Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir

Volkan patlamasının ardından halkın yaralarını sarmaya çalıştığı ada ülkesi Tonga için bilim insanlarından korkutan bir uyarı geldi. Uzmanlar patlaması sonrası beklenen kükürt dioksit ve nitrojen oksit oluşturan asit yağmurlarının daha uzun vadeli bir çevre felaketini meydana getirmesinden endişeli. Ayrıca bölgede deniz suyunu zehirleyen volkanik atıklar hem ekonomi hem de turizm için büyük bir risk oluşturuyor.

Haberin Devamı

Bilim insanları, Tonga'da meydana gelen devasa volkanik patlamasının, yerel ekonomi için hayati önem taşıyan mercan resiflerine ve balıkçılığa yıllarca süren hasara yol açabileceği konusunda uyardı.

Gözden Kaçmasın

Yeşil ada gri oldu... Tongadan dikkat çeken karelerYeşil ada gri oldu... Tonga'dan dikkat çeken karelerHaberi görüntüle

BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ BİR FELAKET

Hükümet bin Hiroşima nükleer bombasına eşdeğer bir kuvvete sahip bir patlama ve 30 kilometreye kadar havaya yayılan gaz ve kül bulutundan sonra yaptıkları açıklamada “benzeri görülmemiş bir felaketle” karşı karşıya olduklarını söylediler.

Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir

BÜTÜN BİR KÖY YOK OLDU

Patlamanın ardından gelen tsunamide 15 metreye varan dev dalgalar oluşturdu ve bu dalgalar Mango adacığındaki bütün bir köyü yok etti. Bölgeden gelen son görüntüler kökünden sökülmüş ağaçları, parçalanmış binaları, düşmüş elektrik hatlarını ve enkaz halindeki yolları ortaya çıkardı.

Haberin Devamı

Ventanilla'daki yerel yetkililer Tonga patlamasının vahşi yaşamı öldüren ve yerel plajlara ciddi şekilde zarar veren bir petrol sızıntısına neden olduğunu duyurdu.

Gözden Kaçmasın

Tonga’ya yardım taşıyan ilk uçaklar ulaştıTonga’ya yardım taşıyan ilk uçaklar ulaştıHaberi görüntüle

BİLİM İNSANLARI ENDİŞELİ: ASİT YAĞMURLARI UZUN VADELİ BİR FELAKETE NEDEN OLABİLİR

Tongalılar felaket sonrası yıkılan evlerini inşa etmeye, külleri temizlemeye ve normal hayata dönmeye çalışırken bilim insanları kükürt dioksit ve nitrojen oksit oluşturan asit yağmurlarının daha uzun vadeli bir çevre felaketini ortaya çıkmasından endişeli.

Tonga için korkutan uyarı: Benzeri görülmemiş bir felaket olabilir

ZEHİRLİ VOLKANİK ATIK DENİZİ KİRLETİYOR, BÜYÜK GÖÇLER SÖZ KONUSU

Tonga'da yaklaşık 100 bin kişilik nüfusunun çoğunun geçimini sağlayan 700.000 kilometrekarelik özel ekonomik bölgesinde ise korkular daha büyük. Hafta sonundaki büyük patlamadan önce bile, balıkçı ekipleri deniz suyunun balıkları zehirleyen zehirli volkanik deşarjla kirlendiği konusunda uyarılmıştı. Kül kirliliği artık hayatta kalan sürülerin göç etmesine neden olabilir.

İÇME SUYU ALARMI

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Salı günü yaptığı uyarıda “Daha fazla volkanik aktivite göz ardı edilemez” dedi. Kolera ve ishal gibi hastalık riskinin artması nedeniyle bölgede güvenli içme suyuna erişimi yeniden sağlamak hayati önem taşıyor. Yardım kuruluşları acilen vatandaşlara güvenli içme suyu sağlamaya çalışırken bölgedeki su kalitesinin iyileşmesinin yıllar alabileceği belirtiliyor.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Aşı karşıtı tenisçi turnuvaya katılamamıştı... Meğer Covid ilacı üreten şirkete ortakmışAşı karşıtı tenisçi turnuvaya katılamamıştı... Meğer Covid ilacı üreten şirkete ortakmış!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Koronavirüs aşısından sevindiren sonuçlar: Uzun Kovid müjdesiKoronavirüs aşısından sevindiren sonuçlar: Uzun Kovid müjdesi!Haberi görüntüle

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Güney Pasifik'te yanardağ patlaması
daha fazla video içinGüney Pasifik'te yanardağ patlaması
Haberle ilgili daha fazlası:
#Tonga#Volkan#Tsunami

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele

BAKMADAN GEÇME!

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

Oyuncu Serra Yılmaz: Kovulunca İtalya’ya gittim

#Serra Yılmaz
İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkanla birlikteyiz

İrem Sak itiraf etti: Evet, Furkan'la birlikteyiz!

#İrem Sak
Nayib Bukele Türkiyeye geldi Twitterdan espri yaptı

Nayib Bukele Türkiye'ye geldi! Twitter'dan espri yaptı

#Nayib Bukele