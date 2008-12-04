Tombul askerler

Twitter Linkedin Flipboard E-posta Linki Kopyala Yazı Tipi Afganistan'da görevli Alman askerlerinin savaşamayacak kadar şişman oldukları ortaya çıktı.

İngiliz Times gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, Alman parlamentosunun konuyla ilgili raporunda, Afganistan'ın kuzeyindeki 3 bin 500 Alman askerinin çok fazla yiyerek ve içerek şişmanladığı belirtildi.



Raporda, Afganistan'daki Alman askerlerinin 2007 yılında yaklaşık bir milyon litre bira ve 90 bin şişe şarap tükettikleri, bu yılın ilk yarısında da Alman askerlerine yaklaşık 500 bin litre bira taşındığı kaydedildi.



Alman ordusunun benzer bir raporunda da, yaşları 18 ila 29 olan askerlerin yüzde 40'ının şişman olduğu ifade edildi.



Ordu sözcüsü Yarbay Rainer Zaude, Kunduz vilayetinde Alman askerlerinin kişi başına günde iki kutu bira içmesine izin verildiğini söyledi.