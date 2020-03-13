Tom Hanks ve eşi Rıta’ya korona teşhisi kondu

TÜM dünyada hızla yayılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) siyaset ve sporun ardından sanat dünyasına da sıçradı. ABD’li ünlü aktör Tom Hanks, yeni filmi için bulunduğu Avustralya’da eşi Rita Wilson ile birlikte koronavirüs kaptı. İkisi de 63 yaşında olan 32 yıllık evli çift, kötü haberi Instagram üzerinden takipçileriyle paylaştı. Çift yaptıkları açıklamada yorgunluk, üşüme, titreme ve vücut ağrısı gibi semptomlara sahip olduklarını belirtti. Tom Hanks’e 2013 yılında Tip 2 diyabet teşhisi konulmuştu.

Elvis Presley’nin hayatını anlatan bir film için Avustralya’da bulunan çift, Sidney Opera Binası da dahil turistik birçok noktayı ziyaret etmişti.

‘KENDİNİZİ KARANTİNAYA ALIN’

Çiftin tedavi altına alındığı Queensland eyaletinin Başbakanı Annastacia Palaszczuk, çiftle görüşenlerin kendilerini karantinaya alması gerektiğini duyurdu. Çiftin oğlu Chet Hanks de Instagram hesabından paylaştığı videoda “İkisi de iyiler. Hatta hasta gibi bile değiller” diye bilgi verdi. Çiftin Avustralya’da bir hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı.