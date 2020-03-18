Tom Hanks ve eşi Rita taburcu edildi

Çift, Avustralya’nın Queensland eyaletindeki kiralık evlerinde kendilerini karantinaya aldı. Aktör Instagram’dan yaptığı paylaşımda, “Soğuk algınlığı ve vücut ağrılarımız oldu, yorgun hissettik. Hafif ateşle beraber Rita’nın titremeleri de vardı” diyerek yaşadıklarını takipçileriyle paylaşmıştı. Çiftin oğlu Chet Hanks, anne ve babasının taburcu olduktan sonra kendilerini karantinaya aldıklarını belirterek, “Paniklemeyin, herkese acil şifa diliyoruz” dedi. Çiftin bulunduğu Queensland eyaletinde şimdiye kadar doğrulanmış 68 Covid-19 vakası tespit edildi. Avustralya Başbakanı Scott Morrison geçen pazartesi günü yaptığı açıklamada ülkeye gelen herkesin kendisini 14 gün karantinaya alması gerektiğini duyurmuştu.

‘SARS VE MERS İLAÇLARI KULLANILMIŞ OLABİLİR’

TOM Hanks ve eşinin yakalandıkları koronavirüsten tedavi yoluyla kurtulmaları bu virüse yönelik mücadelede yeni bir umut oldu. Aktöre nasıl bir tedavi uygulandığı bilinmiyor. Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Recep Öztürk, bu süreci Hürriyet’e şöyle yorumladı: “Bu virüsün etkilediği 60’lı yaşlardaki vakalarda ölüm oranı yüzde 2-3’e tekabül ediyor. Bu yaştaki bir vakanın iyileşmesi çok sürpriz değil. Bünyenin ne kadar kuvvetli olduğu da önemli tabii. Bu virüse karşı kesin etkili olan bir ilaç henüz yok. Ancak daha önceki SARS ve MERS tecrübelerinde tedavi sürecinde yardımcı olduğu bilinen ilaçlar var. Bunlardan biri veya ikisi kullanılmış olabilir.” (Musa KESLER)