Haberin Devamı

Tokyo’da el ele görüntülenen çiftin tatiline, Kardashian’ın çocukları Saint (10), Chicago (9), ve Psalm (6) da eşlik ettiği belirtildi. Kardashian, eski eşi ve dört çocuğunun babası rapçi Kanye West’ten 2021 yılında boşanmıştı. Kardashian ve Hamilton çiftinin ilişkisi Şubat 2026’da İngiltere’de geçirilen romantik bir hafta sonu kaçamağıyla ortaya çıktı.

Kardashian ve Hamilton, Tokyo sokaklarında el ele gezerken görüntülendi.

Ferrari pilotu Hamilton, hafta sonu yapılacak Japonya Grand Prix’sinde piste çıkacak.